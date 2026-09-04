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Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca'nın yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'yle sözleşme imzaladı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T17:37+0300
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transfer
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futbol
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Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Anderson Talisca’nın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira oldu.Al Jazira, Brezilyalı futbolcu için düzenlenen imza töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak transferi duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcunun 94 numaralı formayı giyeceği belirtildi.Fenerbahçe formasıyla 18 ay görev yapan Talisca, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 75 maçta 44 gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fenerbahce-taliscanin-sozlesmesini-feshetti-1108484842.html
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birleşik arap emirlikleri (bae), anderson talisca, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
birleşik arap emirlikleri (bae), anderson talisca, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca'nın yeni takımı belli oldu

17:37 04.09.2026
© AA / Ömer ÜrerKocaelispor - Fenerbahçe
Kocaelispor - Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Ömer Ürer
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32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'yle sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Anderson Talisca’nın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira oldu.
Al Jazira, Brezilyalı futbolcu için düzenlenen imza töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak transferi duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcunun 94 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla 18 ay görev yapan Talisca, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 75 maçta 44 gol kaydetti.
Anderson Talisca - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
SPOR
Fenerbahçe, Talisca'nın sözleşmesini feshetti
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