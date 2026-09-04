https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/fenerbahceden-ayrilmisti-taliscanin-yeni-takimi-belli-oldu-1108510573.html
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca'nın yeni takımı belli oldu
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca'nın yeni takımı belli oldu
Sputnik Türkiye
32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'yle sözleşme imzaladı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T17:37+0300
2026-09-04T17:37+0300
2026-09-04T17:37+0300
spor
birleşik arap emirlikleri (bae)
anderson talisca
fenerbahçe
transfer
transfermarkt
futbol
futbol maçı
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Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Anderson Talisca’nın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira oldu.Al Jazira, Brezilyalı futbolcu için düzenlenen imza töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak transferi duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcunun 94 numaralı formayı giyeceği belirtildi.Fenerbahçe formasıyla 18 ay görev yapan Talisca, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 75 maçta 44 gol kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/fenerbahce-taliscanin-sozlesmesini-feshetti-1108484842.html
birleşik arap emirlikleri (bae)
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birleşik arap emirlikleri (bae), anderson talisca, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
birleşik arap emirlikleri (bae), anderson talisca, fenerbahçe, transfer, transfermarkt , futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
Fenerbahçe'den ayrılmıştı: Talisca'nın yeni takımı belli oldu
32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'yle sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'yle yollarını ayıran Anderson Talisca’nın yeni adresi Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira oldu.
Al Jazira, Brezilyalı futbolcu için düzenlenen imza töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak transferi duyurdu. Kulüpten yapılan paylaşımda, Brezilyalı futbolcunun 94 numaralı formayı giyeceği belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla 18 ay görev yapan Talisca, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 75 maçta 44 gol kaydetti.