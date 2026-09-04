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Fenerbahçe'den olağan kurul çağrısı: Sadettin Saran dönemi oylanacak
Fenerbahçe'den olağan kurul çağrısı: Sadettin Saran dönemi oylanacak
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe’de olağan genel kurul heyecanı 20 Eylül’de yaşanacak; gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler 27 Eylül’de yeniden bir araya gelecek. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T19:43+0300
2026-09-04T19:43+0300
spor
sadettin saran
fenerbahçe
mali
olağan genel kurul
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Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurul toplantısı, 20 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da başlayacak toplantıda kulübün Sadettin Saran başkanlığındaki 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali ibrası ve 2026-2027 sezonu bütçesi üyelerin oylarına sunulacak. Genel kurulda ayrıca Samandıra’daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülecek.Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 27 Eylül Pazar günü yapılacak.
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sadettin saran, fenerbahçe, mali, olağan genel kurul
sadettin saran, fenerbahçe, mali, olağan genel kurul

Fenerbahçe'den olağan kurul çağrısı: Sadettin Saran dönemi oylanacak

19:43 04.09.2026
© FotoğrafFenerbahçe
Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Fotoğraf
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Fenerbahçe’de olağan genel kurul heyecanı 20 Eylül’de yaşanacak; gerekli çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler 27 Eylül’de yeniden bir araya gelecek.
Fenerbahçe Kulübünün olağan genel kurul toplantısı, 20 Eylül Pazar günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek.
Saat 10.00’da başlayacak toplantıda kulübün Sadettin Saran başkanlığındaki 1 Mart-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin idari ve mali ibrası ve 2026-2027 sezonu bütçesi üyelerin oylarına sunulacak.
Genel kurulda ayrıca Samandıra’daki Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nin hazineye ait 14 bin 934 metrekarelik bölümünün satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülecek.
Toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde genel kurul 27 Eylül Pazar günü yapılacak.
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