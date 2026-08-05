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10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu: Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan Karatepe adliyeye sevk edildi
10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu: Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan Karatepe adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır aranan firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe adliyeye sevk... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
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Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi.Yoğun güvenlik önlemleri alındıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan firari Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erdogana-suikast-girisimi-firari-feto-uyesine-yardim-eden-supheli-tutuklandi-1107724643.html
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burkay karatepe, fetö
burkay karatepe, fetö

10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu: Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan Karatepe adliyeye sevk edildi

13:01 05.08.2026
© Osman AkçaFETÖ Burkay Karatepe
FETÖ Burkay Karatepe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
© Osman Akça
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır aranan firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe adliyeye sevk edildi.
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi.
© Emniyet MüdürlüğüFETÖ Burkay Karatepe
FETÖ Burkay Karatepe - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2026
FETÖ Burkay Karatepe
© Emniyet Müdürlüğü

Yoğun güvenlik önlemleri alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan firari Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.
Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Firari FETÖ üyesine yardım eden Ö.A. tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2026
TÜRKİYE
Erdoğan'a suikast girişimi: Firari FETÖ üyesine yardım eden şüpheli tutuklandı
2 Ağustos, 18:52
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