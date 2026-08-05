https://anlatilaninotesi.com.tr/20260805/10-yildir-kirmizi-bultenle-araniyordu-cumhurbaskanina-suikast-girisiminden-aranan-karatepe-adliyeye-1107787335.html
10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu: Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan Karatepe adliyeye sevk edildi
10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu: Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan Karatepe adliyeye sevk edildi
Sputnik Türkiye
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır aranan firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe adliyeye sevk... 05.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-05T13:01+0300
2026-08-05T13:01+0300
2026-08-05T13:01+0300
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Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi.Yoğun güvenlik önlemleri alındıMuğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan firari Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260802/erdogana-suikast-girisimi-firari-feto-uyesine-yardim-eden-supheli-tutuklandi-1107724643.html
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burkay karatepe, fetö
10 yıldır kırmızı bültenle aranıyordu: Cumhurbaşkanına suikast girişiminden aranan Karatepe adliyeye sevk edildi
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır aranan firari FETÖ üyesi Burkay Karatepe adliyeye sevk edildi.
Marmaris'te 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edildi.
Yoğun güvenlik önlemleri alındı
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan firari Karatepe, işlemlerinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince kente getirildi.
Burkay Karatepe, TEM Şubesi'ndeki ifade işlemleri sonrası yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.