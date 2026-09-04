https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/erdogan-en-utanc-verici-kitap-katliamlari-demokrasinin-askiya-alindigi-darbe-donemlerinde-1108506238.html
Erdoğan: En utanç verici kitap katliamları demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır
Erdoğan: En utanç verici kitap katliamları demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır." dedi. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T15:50+0300
2026-09-04T15:50+0300
2026-09-04T15:50+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106812489_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_91e240b8a35136ea0fbdf33dd2f2b048.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/1b/1106812489_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_aa92997f7cf6dd049b6a475a222ed2f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Erdoğan: En utanç verici kitap katliamları demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır." dedi.