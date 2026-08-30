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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-sorumlulardan-hesap-sorulmasi-icin-kktc-ile-isbirligi-icinde-adimlarin-1108351569.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için KKTC ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için KKTC ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen programda Girne açıklarındaki kazaya ilişkin kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan... 30.08.2026, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen programda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan "Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor; sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleriyle konuşmasına başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından bazı diğer detaylarsa şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260830/cumhurbaskani-erdogan-kibris-turk-halkina-gecmis-olsun-dileklerimi-iletiyorum-1108349940.html
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recep tayyip erdoğan, son dakika, 30 ağustos zafer bayramı
recep tayyip erdoğan, son dakika, 30 ağustos zafer bayramı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulması için KKTC ile işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız

20:36 30.08.2026 (güncellendi: 20:47 30.08.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen programda Girne açıklarındaki kazaya ilişkin kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için Kuzey Kıbrıs işbirliği içinde adımların atılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen programda değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan "Girne açıklarında yaşanan feribot kazasında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyor; sağ olarak kurtulan kardeşlerimize ise geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadeleriyle konuşmasına başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kazanın nedenlerinin tespiti, sorumlulardan hesap sorulması için KKTC'yle işbirliği içinde adımların atılmasını sağlayacağız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından bazı diğer detaylarsa şöyle:
"Asırlardır bu topraklarda ödediğimiz, hasımlarımıza ödettiğimiz bedeller, milletimizin istiklali söz konusu olduğunda neleri göze aldığının canlı şahididir"
Başkalarına bel bağlayarak değil, kendi bileğimizin gücüne inanarak bu topraklarda var olduk, bin yıldır böyle ayakta kaldık
Geçmişteki bütün devletlerimiz gibi son devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni de birilerinin lütfuyla değil, her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk
Türkiye'yi tahrik etmeye çalışanlar ham hayallere kapılmadan önce açıp kendi geçmişlerini de görecekleri bir tarih kitabı okusun
Türkiye olarak komşularımızdan başlayarak gönül ve kültür coğrafyamızla iş birliklerimizi her alanda güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Geçtiğimiz günlerde Suriye'de olduğu gibi terör defterleri kapandıkça umutlar büyüyecek, coğrafyamızda farklı bir rüzgar esmeye başlayacak
Büyük sıkıntıların ardından tarihe yeni bir altın sayfa yazma fırsatı yakalamış durumdayız. Bunun kaçmasına müsaade etmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2026
TÜRKİYE
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum
17:55
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