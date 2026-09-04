https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/dunyadaki-milyarderlerin-toplam-serveti-151-trilyon-dolara-ulasti-1108513594.html

Dünyadaki milyarderlerin toplam serveti 15.1 trilyon dolara ulaştı

Dünyadaki milyarderlerin toplam serveti 15.1 trilyon dolara ulaştı

Sputnik Türkiye

Yapay zeka yatırımlarındaki patlama, dünya genelindeki milyarderlerin sayısını ve servetini 2025'te rekor seviyelere taşıdı.

2026-09-04T19:41+0300

2026-09-04T19:41+0300

2026-09-04T19:41+0300

ekonomi̇

milyarder

dünya

donald trump

kuzey amerika

abd

asya

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Servet araştırma şirketi Altrata'nın yayımladığı rapora göre, dünyadaki milyarderlerin sayısı geçen yıl yüzde 8.2 artarak 3 bin 795'e yükseldi. Bu, son 5 yılın en büyük yıllık artışı oldu.Milyarderlerin toplam serveti ise yüzde 1.8 artışla 15.1 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı.Yapay zeka yatırımları servetleri büyüttüAltrata, milyarder servetlerinin artışına en fazla katkı sağlayan halka açık 150 şirketi belirledi.Şirketin verilerine göre, son 5 yılda yapay zekaya en az 30 milyon dolar yatırım yapan şirketlerin piyasa değerindeki büyüme, 2024-2025 döneminde yapay zekaya yatırım yapmayan şirketlerden yüzde 23 daha yüksek gerçekleşti.Rapora göre, özellikle teknoloji hisselerindeki yükseliş, dünyanın en zengin kişilerinin servetlerinde tarihi artışlar sağladı.29 milyarder toplam servetin yüzde 27'sine sahipYapay zeka ve teknoloji hisselerindeki yükseliş, milyarderler arasındaki servet farkının da büyümesine yol açtı.Altrata'nın raporuna göre, serveti 50 milyar doların üzerinde olan 29 'süper milyarder'in toplam serveti 4.1 trilyon dolara ulaştı. Bu kişilerin serveti, dünyadaki tüm milyarderlerin toplam servetinin yüzde 27'sini oluşturuyor.2017'de ise 50 milyar doların üzerinde servete sahip yalnızca 10 milyarder bulunuyordu ve bu grubun toplam milyarder servetindeki payı yüzde 7.2 seviyesindeydi.En fazla milyarder Kuzey Amerika'daKuzey Amerika, 2025'te 1.337 milyarderle dünyada en fazla milyardere sahip bölge oldu. Bölgedeki milyarder sayısı geçen yıl yüzde 11.6 arttı.Altrata, Kuzey Amerika'daki hızlı artışın nedenlerinden biri olarak ABD'nin özel ve halka açık teknoloji piyasalarındaki hakimiyetini gösterdi.Raporda ayrıca 2025'in milyarderler açısından birçok yönden olağanüstü elverişli bir yıl olduğu belirtildi. Altrata'nın takip ettiği tüm büyük varlık sınıfları, pandemi sonrasından bu yana ilk kez aynı yıl içinde pozitif getiri sağladı.Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret savaşının yarattığı dalgalanmalara rağmen milyarder servetlerinin büyümesine katkıda bulundu.

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