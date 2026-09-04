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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cumhurbaskani-erdogan-yalniz-birakmadi-ak-parti-milletvekili-onenin-kizinin-cenaze-torenine-katildi-1108511335.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı: AK Parti Milletvekili Önen'in kızının cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı: AK Parti Milletvekili Önen'in kızının cenaze törenine katıldı
Sputnik Türkiye
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye başsağlığı diledi, genç... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T18:10+0300
2026-09-04T18:10+0300
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fatma zehra önen
abdülkadir emin önen
recep tayyip erdoğan
hayatını kaybetti
cenaze töreni
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşında hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan törende, "Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti" derken genç kızın tabutuna da omuz verdi. Helallik istediTedavi gördüğü hastanede 23 yaşında hayatını kaybeden Önen için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Önen'in babası Abdülkadir Emin Önen ile ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumenin ailesine başsağlığı diledi.Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma olan kızımızı da makam-ı alisine kabul buyursun. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.Cenaze namazını kılanlardan Önen için bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, "Bizden yana da helal olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önen'in tabutuna omuz verdi. Önen'in naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ak-parti-milletvekili-onenin-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1108465156.html
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fatma zehra önen, abdülkadir emin önen, recep tayyip erdoğan, hayatını kaybetti, cenaze töreni
fatma zehra önen, abdülkadir emin önen, recep tayyip erdoğan, hayatını kaybetti, cenaze töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız bırakmadı: AK Parti Milletvekili Önen'in kızının cenaze törenine katıldı

18:10 04.09.2026
© TCCB/Murat Kulaİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© TCCB/Murat Kula
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye başsağlığı diledi, genç kızın tabutuna omuz verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in 23 yaşında hayatını kaybeden kızı Fatma Zehra Önen'in cenaze törenine katıldı. Erdoğan törende, "Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti" derken genç kızın tabutuna da omuz verdi.

Helallik istedi

Tedavi gördüğü hastanede 23 yaşında hayatını kaybeden Önen için Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, Önen'in babası Abdülkadir Emin Önen ile ailesi taziyeleri kabul ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan merhumenin ailesine başsağlığı diledi.
Kılınan cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her şeyden önce Fatma Zehra kızımız rahatsızlığı döneminde çok çile çekti. Rabbim bu çektiği çileyi onun ebedi alemle alakalı taksiratının affına vesile kılsın. Makamını ali eylesin. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah. Tanıdığımız, bildiğimiz kadarıyla da Fatma Zehra ismiyle müsemma olan kızımızı da makam-ı alisine kabul buyursun. İnşallah sevgili Peygamberimizin livaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında hepimizi birlikte haşru cem eylesin." ifadelerini kullandı.
Cenaze namazını kılanlardan Önen için bir kez daha helallik isteyen Erdoğan, "Bizden yana da helal olsun." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Önen'in tabutuna omuz verdi. Önen'in naaşı, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.
Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti
Dün, 12:38
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