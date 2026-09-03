https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ak-parti-milletvekili-onenin-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1108465156.html
AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen hayatını kaybetti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T12:38+0300
2026-09-03T12:38+0300
2026-09-03T12:38+0300
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fatma zehra önen
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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Çok sayıda taziye mesajı yayımlandıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, yarın (4 Eylül 2026 Cuma) Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (İstanbul) kılınacak ikindi namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir..Çok sayıda AK Partili milletvekili de Önen'in için taziye mesajı yayımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html
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ak parti, abdülkadir emin önen, hayatını kaybetti, fatma zehra önen
ak parti, abdülkadir emin önen, hayatını kaybetti, fatma zehra önen
AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen hayatını kaybetti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Çok sayıda taziye mesajı yayımlandı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, yarın (4 Eylül 2026 Cuma) Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (İstanbul) kılınacak ikindi namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir..
Çok sayıda AK Partili milletvekili de Önen'in için taziye mesajı yayımladı.