https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ak-parti-milletvekili-onenin-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1108465156.html

AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti

AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen hayatını kaybetti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T12:38+0300

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türki̇ye

ak parti

abdülkadir emin önen

hayatını kaybetti

fatma zehra önen

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Çok sayıda taziye mesajı yayımlandıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, yarın (4 Eylül 2026 Cuma) Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (İstanbul) kılınacak ikindi namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir..Çok sayıda AK Partili milletvekili de Önen'in için taziye mesajı yayımladı.

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