Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ak-parti-milletvekili-onenin-aci-gunu-kizi-hayatini-kaybetti-1108465156.html
AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti
AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen hayatını kaybetti. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T12:38+0300
2026-09-03T12:38+0300
türki̇ye
ak parti
abdülkadir emin önen
hayatını kaybetti
fatma zehra önen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108464861_0:148:936:675_1920x0_80_0_0_fb2ac1bb904bb89f89c95185c64389d7.jpg
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Çok sayıda taziye mesajı yayımlandıAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, yarın (4 Eylül 2026 Cuma) Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (İstanbul) kılınacak ikindi namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir..Çok sayıda AK Partili milletvekili de Önen'in için taziye mesajı yayımladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/istanbulda-insaat-alaninda-gocuk-1-isci-toprak-altinda-kaldi-kurtarma-calismalari-suruyor-1108459210.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108464861_0:61:936:763_1920x0_80_0_0_ef31adac48023bccbc6b9d91a66ad264.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ak parti, abdülkadir emin önen, hayatını kaybetti, fatma zehra önen
ak parti, abdülkadir emin önen, hayatını kaybetti, fatma zehra önen

AK Parti Milletvekili Önen'in acı günü: Kızı hayatını kaybetti

12:38 03.09.2026
Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen
Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
Abone ol
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen hayatını kaybetti.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdülkadir Emin Önen'in kızı Fatma Zehra Önen, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Önen'in cenazesinin yarın İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen
Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
Abdülkadir Emin Önen'ın kızı Zehra Önen

Çok sayıda taziye mesajı yayımlandı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayınladığı taziye mesajında, "Şanlıurfa milletvekilimiz Abdülkadir Emin Önen'in sevgili kızı Fatma Zehra Önen’ in vefatından çok büyük üzüntü duyduk. Fatma Zehra Önen kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı. Fatma Zehra Önen’in cenazesi, yarın (4 Eylül 2026 Cuma) Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde (İstanbul) kılınacak ikindi namazını müteakip Kilyos Mezarlığı’na defnedilecektir..
Çok sayıda AK Partili milletvekili de Önen'in için taziye mesajı yayımladı.
Başakşehir - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
TÜRKİYE
İstanbul'da inşaat alanında göçük: Toprak altında kalan 1 işçi hayatını kaybetti
11:08
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала