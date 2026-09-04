https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cankaya-belediyesi-eski-ozel-kalem-muduru-sadik-can-koksalin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1108506590.html
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
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Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T16:10+0300
2026-09-04T16:10+0300
2026-09-04T16:48+0300
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sadık can köksal
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu-cankaya-belediye-baskaninin-ozel-kalem-muduru-gozaltina-alindi-1106987454.html
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çankaya belediyesi, sadık can köksal, uyuşturucu
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
16:10 04.09.2026 (güncellendi: 16:48 04.09.2026)
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.