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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cankaya-belediyesi-eski-ozel-kalem-muduru-sadik-can-koksalin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1108506590.html
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı
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Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
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çankaya belediyesi
sadık can köksal
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu-cankaya-belediye-baskaninin-ozel-kalem-muduru-gozaltina-alindi-1106987454.html
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çankaya belediyesi, sadık can köksal, uyuşturucu
çankaya belediyesi, sadık can köksal, uyuşturucu

Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

16:10 04.09.2026 (güncellendi: 16:48 04.09.2026)
© Fotoğraf : Sadık Can Köksal sosyal medyaÇankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© Fotoğraf : Sadık Can Köksal sosyal medya
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Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
TÜRKİYE
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
3 Temmuz, 18:47
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