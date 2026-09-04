https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/cankaya-belediyesi-eski-ozel-kalem-muduru-sadik-can-koksalin-uyusturucu-testi-pozitif-cikti-1108506590.html

Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Sputnik Türkiye

Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T16:10+0300

2026-09-04T16:10+0300

2026-09-04T16:48+0300

türki̇ye

çankaya belediyesi

sadık can köksal

uyuşturucu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan, Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü ve Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in yakın arkadaşı Sadık Can Köksal’ın uyuşturucu testi pozitif çıktı.Köksal’dan alınan idrar ve saç örneklerinde kokain ve metamfetamin tespit edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu-cankaya-belediye-baskaninin-ozel-kalem-muduru-gozaltina-alindi-1106987454.html

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çankaya belediyesi, sadık can köksal, uyuşturucu