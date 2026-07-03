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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu-cankaya-belediye-baskaninin-ozel-kalem-muduru-gozaltina-alindi-1106987454.html
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
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çankaya
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
fuhuş
fuhuş operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ile 'fuhşa teşvik' suçlamalarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.Soruşturma çerçevesinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unlu-sihirbaz-uyusturucu-saticiligindan-tutuklandi-1106938653.html
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çankaya, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, fuhuş, fuhuş operasyonu
çankaya, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, fuhuş, fuhuş operasyonu

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

18:47 03.07.2026
© Fotoğraf : Sadık Can Köksal sosyal medyaÇankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.07.2026
© Fotoğraf : Sadık Can Köksal sosyal medya
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ile 'fuhşa teşvik' suçlamalarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Soruşturma çerçevesinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
Yaser Koçak sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2026
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Ünlü sihirbaz uyuşturucu satıcılığından tutuklandı
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