https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu-cankaya-belediye-baskaninin-ozel-kalem-muduru-gozaltina-alindi-1106987454.html
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık... 03.07.2026, Sputnik Türkiye
2026-07-03T18:47+0300
2026-07-03T18:47+0300
2026-07-03T18:47+0300
türki̇ye
çankaya
i̇stanbul
cumhuriyet başsavcılığı
uyuşturucu
fuhuş
fuhuş operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ile 'fuhşa teşvik' suçlamalarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.Soruşturma çerçevesinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unlu-sihirbaz-uyusturucu-saticiligindan-tutuklandi-1106938653.html
türki̇ye
çankaya
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çankaya, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, fuhuş, fuhuş operasyonu
çankaya, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, fuhuş, fuhuş operasyonu
Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ile 'fuhşa teşvik' suçlamalarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Soruşturma çerçevesinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.