https://anlatilaninotesi.com.tr/20260703/uyusturucu-ve-fuhus-operasyonu-cankaya-belediye-baskaninin-ozel-kalem-muduru-gozaltina-alindi-1106987454.html

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık... 03.07.2026, Sputnik Türkiye

2026-07-03T18:47+0300

2026-07-03T18:47+0300

2026-07-03T18:47+0300

türki̇ye

çankaya

i̇stanbul

cumhuriyet başsavcılığı

uyuşturucu

fuhuş

fuhuş operasyonu

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak' ile 'fuhşa teşvik' suçlamalarına ilişkin sürdürülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.Soruşturma çerçevesinde Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260702/unlu-sihirbaz-uyusturucu-saticiligindan-tutuklandi-1106938653.html

türki̇ye

çankaya

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çankaya, i̇stanbul, cumhuriyet başsavcılığı, uyuşturucu, fuhuş, fuhuş operasyonu