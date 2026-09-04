https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bolu-belediyesinde-ihale-sorusturmasi-tanju-ozcan-ve-7-kisi-tutuklandi-1108516086.html
Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı
Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 7 şüpheli, araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T23:31+0300
2026-09-04T23:31+0300
2026-09-04T23:31+0300
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bolu cumhuriyet başsavcılığı
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bolu belediyesi
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kira
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araç kiralama
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Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’si daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün savcılığa gönderilen 8 şüpheliyle birlikte toplam 15 kişinin işlemleri tamamlanırken, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, komisyon başkanı B.T. ile yüklenici firma sahibi ve 2 çalışanının tutuklanmasına karar verdi.Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bolu-belediyesine-hayalet-arac-operasyonu-22-gozalti-1108389920.html
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tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, kira, araç, araç kiralama, ihale, ihaleye fesat karıştırma
tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, kira, araç, araç kiralama, ihale, ihaleye fesat karıştırma
Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 7 şüpheli, araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’si daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün savcılığa gönderilen 8 şüpheliyle birlikte toplam 15 kişinin işlemleri tamamlanırken, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, komisyon başkanı B.T. ile yüklenici firma sahibi ve 2 çalışanının tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.