Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bolu-belediyesinde-ihale-sorusturmasi-tanju-ozcan-ve-7-kisi-tutuklandi-1108516086.html
Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı
Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 7 şüpheli, araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T23:31+0300
2026-09-04T23:31+0300
türki̇ye
tanju özcan
bolu
bolu cumhuriyet başsavcılığı
bolu valiliği
bolu belediyesi
bolu i̇l emniyet müdürlüğü
kira
araç
araç kiralama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074303519_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_d97c7cd5e4d44a812bf060fbb4ec9a1c.jpg
Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’si daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün savcılığa gönderilen 8 şüpheliyle birlikte toplam 15 kişinin işlemleri tamamlanırken, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, komisyon başkanı B.T. ile yüklenici firma sahibi ve 2 çalışanının tutuklanmasına karar verdi.Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/bolu-belediyesine-hayalet-arac-operasyonu-22-gozalti-1108389920.html
türki̇ye
bolu
bolu belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074303519_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_5798309d8946c5eb51bd560d08621c55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, kira, araç, araç kiralama, ihale, ihaleye fesat karıştırma
tanju özcan, bolu, bolu cumhuriyet başsavcılığı , bolu valiliği, bolu belediyesi, bolu i̇l emniyet müdürlüğü, kira, araç, araç kiralama, ihale, ihaleye fesat karıştırma

Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı

23:31 04.09.2026
© AA / Bolu BelediyesiBolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA / Bolu Belediyesi
Abone ol
Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 7 şüpheli, araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.
Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’si daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Dün savcılığa gönderilen 8 şüpheliyle birlikte toplam 15 kişinin işlemleri tamamlanırken, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Mahkeme, Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, komisyon başkanı B.T. ile yüklenici firma sahibi ve 2 çalışanının tutuklanmasına karar verdi.
Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Bolu Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2026
TÜRKİYE
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu: 22 gözaltı
1 Eylül, 08:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала