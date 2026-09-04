https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bolu-belediyesinde-ihale-sorusturmasi-tanju-ozcan-ve-7-kisi-tutuklandi-1108516086.html

Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı

Bolu Belediyesinde ihale soruşturması: Tanju Özcan ve 7 kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında olduğu 7 şüpheli, araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T23:31+0300

2026-09-04T23:31+0300

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Bolu Belediyesinde araç kiralama ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 7’si daha jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Dün savcılığa gönderilen 8 şüpheliyle birlikte toplam 15 kişinin işlemleri tamamlanırken, görevden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin, komisyon başkanı B.T. ile yüklenici firma sahibi ve 2 çalışanının tutuklanmasına karar verdi.Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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