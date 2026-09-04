https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/beyaz-sarayin-internet-sitesinde-gocmen-yakalama-tetrisi-1108507549.html

Beyaz Saray'ın internet sitesinde 'göçmen yakalama' Tetris'i

Beyaz Saray'ın internet sitesinde 'göçmen yakalama' Tetris'i

Sputnik Türkiye

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde, oyuncuların göçmenleri gözaltına alabildiği ve ülke dışına çıkarabildiği, siyasi temalı oyunlardan oluşan bir 'arcade' bölümü açıldı. İşte detaylar ve oyunlar...

2026-09-04T16:27+0300

2026-09-04T16:27+0300

2026-09-04T16:27+0300

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Trump yönetiminin siyasi önceliklerini tanıtmak amacıyla hazırlanan beş oyunun yer aldığı yeni oyun bölümündeki oyunlarda 'Build the Wall' (Duvarı İnşa Et) adlı oyunda göçmenleri ülke dışında tutmaya çalışıyor. Tetris'in taklit bir versiyonu olan oyunda amaç, yukarıdan düşen parçaları düzenleyerek bir yığın oluşturmak.Trump yönetiminin versiyonunda ise ızgaraya yaklaşan yeşil ve turuncu renkli, uzaylı benzeri karakterler yer alıyor. Karakterler, "zombi sınır kuşatması" olarak tanımlanan ve "Güney Sınırı" olarak yeniden adlandırılan sınırı geçmeye çalışıyor.Oyunlarda neler var?Bir diğer oyun olan 'Rio Run'da oyuncular, Rio Grande üzerinden geçmeye çalışan göçmenleri "yakalıyor". Yılan oyununu andıran yapıda, göçmenlerin kaçmasını engellemek gerekiyor.Oyuncu bir göçmeni yakaladığında, turuncu tulum giyen karakter oyuncuyu takip etmeye başlıyor ve yakalanan karakterlerden oluşan sıra giderek uzuyor.Bir başka oyun olan ‘Supply Line’da oyuncular, sürekli hareket eden bir bant üzerinde sağlıklı ve sağlıksız okul yemeklerini ayırıyor. Oyunun amacı "Amerika'yı yeniden sağlıklı hale getirmek" olarak tanımlanıyor.'Flappy Bill' adlı mini oyunda ise oyuncular, bir kel kartalı Washington'daki National Mall boyunca uçururken karşısına çıkan engellerden kaçınmaya çalışıyor.Beyaz Saray'ın resmi X hesabı, oyunların tanıtımını yaparken "Oynamayı bırakamıyorum. Duvarı inşa et. Sınır dışı et" mesajını paylaştı.Oyunların tanıtımında kullanılan MAGA logosu da Japon oyun yazılımı devi Sega'nın mavi amblemine benzetildi. Tanıtım videosunda ayrıca Sega'nın imza niteliğindeki jingle'ının da kullanıldığı görüldü.Beyaz Saray'dan bir yetkili CNN'e yaptığı açıklamada, oyunların "eğlence ve kazanma kültürü ile Demokratların Amerika için istediği karanlık sosyalist vizyonu" karşılaştırmayı amaçladığını söyledi.

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