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Batı basını: ABD Kongresi’nde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların kasımdan önce oylanması beklenmiyor
Batı basını: ABD Kongresi’nde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların kasımdan önce oylanması beklenmiyor
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasını öngören tasarının 3 Kasım’daki ara seçimlerden önce... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T18:17+0300
2026-09-04T18:17+0300
dünya
abd
temsilciler meclisi
kongre
rusya
yaptırım
mike johnson
senato
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasını öngören yasa tasarısının kasım ayından önce oylamaya sunulmasının zor olduğunu söyledi.Bloomberg’in haberine göre Johnson, 3 Eylül’de yaptığı açıklamada, tasarının 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce gündeme alınarak oylanmasının muhtemel görünmediğini ifade etti.Johnson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ile Gelirler ve Harcamalar Komitesi’nde görev yapan bazı Demokrat üyelerin tasarıya karşı çıktığını kaydetti.Habere göre, Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Cumhuriyetçiler de önerilen yaptırımlara destek vermiyor.The Hill’in daha önceki haberine göre Temsilciler Meclisi, çalışma takvimini iki hafta kısaltarak 17 Eylül’de tatile girecek ve 3 Kasım’daki ara seçimlerin ardından yeniden toplanacak. Bu durum, Senato tarafından daha önce onaylanan Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tasarısının Meclis’te oylanabileceği süreyi daraltıyor. Tasarı; Rus siyasi ve askeri yönetimi ile devlet şirketlerine yaptırımlar, Rusya’nın ticari ortaklarına ikincil yaptırımlar ve Rus petrolü ile gazının başlıca alıcılarına yüzde 100’e varan gümrük vergileri öngörüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/peskov-ukraynada-bariscil-cozumu-dislamiyoruz-ancak-henuz-somut-emare-yok-1108501865.html
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abd, temsilciler meclisi, kongre, rusya, yaptırım, mike johnson, senato, seçim, bloomberg
abd, temsilciler meclisi, kongre, rusya, yaptırım, mike johnson, senato, seçim, bloomberg

Batı basını: ABD Kongresi’nde Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların kasımdan önce oylanması beklenmiyor

18:17 04.09.2026
© AAABD Kongresi
ABD Kongresi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AA
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasını öngören tasarının 3 Kasım’daki ara seçimlerden önce oylanabileceğinden şüphe duyduğunu belirtti.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Rusya’ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasını öngören yasa tasarısının kasım ayından önce oylamaya sunulmasının zor olduğunu söyledi.
Bloomberg’in haberine göre Johnson, 3 Eylül’de yaptığı açıklamada, tasarının 3 Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce gündeme alınarak oylanmasının muhtemel görünmediğini ifade etti.
Johnson, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi ile Gelirler ve Harcamalar Komitesi’nde görev yapan bazı Demokrat üyelerin tasarıya karşı çıktığını kaydetti.
Habere göre, Temsilciler Meclisi’ndeki bazı Cumhuriyetçiler de önerilen yaptırımlara destek vermiyor.
The Hill’in daha önceki haberine göre Temsilciler Meclisi, çalışma takvimini iki hafta kısaltarak 17 Eylül’de tatile girecek ve 3 Kasım’daki ara seçimlerin ardından yeniden toplanacak. Bu durum, Senato tarafından daha önce onaylanan Rusya’ya yönelik yaptırımların sertleştirilmesi tasarısının Meclis’te oylanabileceği süreyi daraltıyor. Tasarı; Rus siyasi ve askeri yönetimi ile devlet şirketlerine yaptırımlar, Rusya’nın ticari ortaklarına ikincil yaptırımlar ve Rus petrolü ile gazının başlıca alıcılarına yüzde 100’e varan gümrük vergileri öngörüyor.
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