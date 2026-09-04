https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bakan-kurum-istanbulda-kiralik-konut-donemi-icin-tarih-verdi-cumhurbaskani-erdogan-aciklayacak-1108500188.html

Bakan Kurum İstanbul'da kiralık konut dönemi için Kabine toplantısını işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bakan Kurum İstanbul'da kiralık konut dönemi için Kabine toplantısını işaret etti: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da hayata geçirilmesi beklenen kiralık konut projesiyle ilgili son şartları bu hafta... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T13:23+0300

2026-09-04T13:23+0300

2026-09-04T13:48+0300

türki̇ye

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

murat kurum

recep tayyip erdoğan

i̇stanbul’da kiralık sosyal konut

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İstanbul'da hayata geçirilmesi beklenen kiralık konut projesiyle ilgili konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kiralık konutlarla ilgili son şartların bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını açıkladı. Bakan Kurum, "Konutlarımızı yaptık, bitirdik. İlk konutlarımızın teslimini İstanbul’daki vatandaşlarımıza yapacağız. Hangi şartlar dahilinde başvuru yapılabileceğini de önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir" dedi. Kabine sonrası açıklanacakİstanbul'da da 15 bin kiralık konutun hayata geçirileceğini vurgulayan Bakan Kurum, "Kira fiyatlarının aşağı çekilmesi ve dar gelirli vatandaşlarımızın desteklenmesi açısından bu proje önemli. Bu hafta Sayın Cumhurbaşkanımıza kiralık konutlara ilişkin son şartları Kabine'de sunacağız. Kabine sonrasında da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacaktır" ifadelerini kullandı. Kiralık konut için tarih verdiKiralık konut projesinin bir bölümünün eylül ayı içerisinde teslim edilmesinin hedeflendiğini belirten Kurum, "Konutlarımızı yaptık, bitirdik. İlk konutlarımızın teslimini İstanbul'daki vatandaşlarımıza yapacağız. Hangi şartlar dahilinde başvuru yapılabileceğini de önümüzdeki hafta Sayın Cumhurbaşkanımız milletimize ilan edecektir" açıklaması yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/bakan-kurum-duyurdu-istanbula-kiralik-sosyal-konut-projesi-geliyor-1097330740.html

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çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı, murat kurum, recep tayyip erdoğan, i̇stanbul’da kiralık sosyal konut