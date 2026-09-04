https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/alihan-kuris-sorusturmasinda-5-sirkete-el-konuldu-1108489864.html

Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Alihan Kuriş soruşturmasında 5 şirkete el konuldu

Sputnik Türkiye

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmada MASAK raporları gizli para trafiğini deşifre etti. Şüpheli İrfan... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T08:50+0300

2026-09-04T08:50+0300

2026-09-04T08:50+0300

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Yeraltı dünyasının mali ağlarına yönelik yargı operasyonlarında yeni ve sarsıcı bir perde aralandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında, örgütün finansal mekanizmalarına yönelik kritik bir darbe indirildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının titizlikle incelediği şüpheli para hareketlerinin ardından, organizasyonun para aklama çarkında kullanıldığı belirlenen 5 şirkete el koyma kararı verildi.MASAK açıkladı: Kimya ve sanayi şirketlerinde şüpheli trafikSoruşturma dosyasında yer alan ve gizli finansal akışları gün yüzüne çıkaran MASAK raporları, para transferlerinin ticari faaliyet kılıfı altında gizlendiğini ortaya koydu. Yapılan derinlemesine mali analizlerde; şüpheli İrfan Yılmaz adına kayıtlı olan Yılmaz Kimya, Yılkim Kimya, Erimer Kimya, Mie Girişimcilik ve Makine ile Astra Polimer isimli şirketlerin hesaplarında olağan dışı ve şüpheli işlemler gerçekleştirildiği belirlendi.Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık makamı, söz konusu 5 şirketin mal varlıklarına ve yönetim yapılarına el koyarak suç gelirlerinin transfer zincirini kesti.Şüpheli İrfan Yılmaz hakkında gözaltı kararıOperasyonun şirket ayağının yanı sıra şahıs bazındaki hukuki süreç de hızlandırıldı. MASAK raporları ve tespit edilen finansal kanıtlar ışığında savcılık, şüpheli İrfan Yılmaz hakkında doğrudan gözaltı talimatı verdi.Yılmaz'a yöneltilen suçlamalar dosyanın ciddiyetini gözler önüne seriyor:Ankara merkezli yürütülen ve suç örgütünün ekonomik kaynaklarını hedef alan dev operasyonun, ele geçirilen dijital materyaller ve yeni para hareketleri doğrultusunda çok yönlü olarak genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/akaryakit-fiyatlarinda-gece-yarisi-hareketliligi-90-tl-esigi-asildi-1108489632.html

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alihan kuriş, ankara, masak, cumhuriyet başsavcılığı, haberler