Gülistan Doku soruşturması: Eski Tunceli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kahraman'ın ifadesi ortaya çıktı

12.27'de eşim, Handan Sonel'i teşekkür etmek ve Tunceli'den ayrılıyoruz diye bilgi vermek için aradı ama telefon açılmadı. Ben, eşim ve kızlarım hiçbir yerde durmayarak yoldan hiç kimseyi almayarak, yolda hiç kimseyi görmeden, 12.55'te Pertek Vapur İskelesi'ne vardık. Daha sonra Handan Hanım telefonla döndüğünde Burçin kendisine teşekkür ederek Tunceli'den ayrıldığını bildirdi. Daha sonraki konuşmalarında da kadın dedikoduları yaptılar, kadınları çekiştirerek bir şeyler söylüyorlardı. Kendi özel işleri ve Tunceli ziyaretinde yaşadıkları ile ilgili konuşuyorlardı. Sizin düşündüğünüz gibi Gülistan Doku'yla ilgili asla bir şey konuşulmadı. Tamamen kadınların dedikodusu şeklinde görüşme oldu. Biz Gülistan Doku'yu arabamıza almadık, böyle bir eyleme asla katılmayız. Tuncay Sonel'in korucular üzerinde tahakküm kurabileceğini ve onları manipüle edebileceğini düşünüyorum çünkü öyle bir karakteri vardı, herkesi ikna edebilme, manipüle etme, algı yönetme hususlarında mahirdi.