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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arakciden-urdunlu-mevkidasina-iranin-daha-ne-kadar-beklemesi-gerektigini-dusunuyor--1108496885.html
Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına: İran'ın daha ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?
Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına: İran'ın daha ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?
Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin Tahran'ın ABD saldırılarının hemen ardından Ürdün'ü hedef almasını, "saldırıları bir... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T11:59+0300
2026-09-04T11:59+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abbas arakçi
ürdün
i̇ran
abd
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Arakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: ABD'nin İran'a saldırılarında Ürdün topraklarını ve hava sahasını kullandığını ifade eden Arakçi, ekledi: Ne olmuştu? ABD, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'na 30 Ağustos'ta saldırılar düzenlemişti. İran da saldırıların kaynağı olarak belirttiği Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.İran, ABD'nin 1 Eylül'de tekrarladığı saldırılarının hemen ardından Ürdün'de ABD donanmasının konuşlandığı "Camp Titin" adlı üsse balistik füzelerle saldırılar düzenlemişti.Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran'ın ABD saldırılarına uğramasından 2 saat sonra "Ürdün ve diğer ülkelere" füze saldırılarına başladığını söyleyerek, "bu saldırılar bir tepki değil, önceden planlanmış bir politikaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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abbas arakçi, ürdün, i̇ran, abd
abbas arakçi, ürdün, i̇ran, abd

Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına: İran'ın daha ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?

11:59 04.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizbanİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2026
© AP Photo / Hadi Mizban
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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin Tahran'ın ABD saldırılarının hemen ardından Ürdün'ü hedef almasını, "saldırıları bir tepki değil, önceden planlanmış bir politika" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.
Arakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

Ürdün Dışişleri Bakanı, Arapların egemenliğine veya İran'ın egemenliğine saygı duymayan bir saldırgana yanıt vermeden önce İran'ın ne kadar daha beklemesi gerektiğini düşünüyor?

ABD'nin İran'a saldırılarında Ürdün topraklarını ve hava sahasını kullandığını ifade eden Arakçi, ekledi:

Masum İranlıların ölümüyle sonuçlanan Amerikan saldırılarında Arap hava sahasının, topraklarının ve sularının kullanıldığından gerçekten habersiz midir?

Ne olmuştu?

ABD, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'na 30 Ağustos'ta saldırılar düzenlemişti. İran da saldırıların kaynağı olarak belirttiği Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.
İran, ABD'nin 1 Eylül'de tekrarladığı saldırılarının hemen ardından Ürdün'de ABD donanmasının konuşlandığı "Camp Titin" adlı üsse balistik füzelerle saldırılar düzenlemişti.
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran'ın ABD saldırılarına uğramasından 2 saat sonra "Ürdün ve diğer ülkelere" füze saldırılarına başladığını söyleyerek, "bu saldırılar bir tepki değil, önceden planlanmış bir politikaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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