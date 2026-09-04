https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arakciden-urdunlu-mevkidasina-iranin-daha-ne-kadar-beklemesi-gerektigini-dusunuyor--1108496885.html

Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına: İran'ın daha ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?

Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına: İran'ın daha ne kadar beklemesi gerektiğini düşünüyor?

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'nin Tahran'ın ABD saldırılarının hemen ardından Ürdün'ü hedef almasını, "saldırıları bir... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T11:59+0300

2026-09-04T11:59+0300

2026-09-04T11:59+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abbas arakçi

ürdün

i̇ran

abd

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Arakçi, X hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti: ABD'nin İran'a saldırılarında Ürdün topraklarını ve hava sahasını kullandığını ifade eden Arakçi, ekledi: Ne olmuştu? ABD, İran'ın Basra Körfezi'ndeki Lark Adası'na 30 Ağustos'ta saldırılar düzenlemişti. İran da saldırıların kaynağı olarak belirttiği Ürdün'de ABD güçlerinin kullandığı Muvaffak Salti ve Kral Hüseyin hava üslerini balistik füzelerle vurduğunu duyurmuştu.İran, ABD'nin 1 Eylül'de tekrarladığı saldırılarının hemen ardından Ürdün'de ABD donanmasının konuşlandığı "Camp Titin" adlı üsse balistik füzelerle saldırılar düzenlemişti.Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İran'ın ABD saldırılarına uğramasından 2 saat sonra "Ürdün ve diğer ülkelere" füze saldırılarına başladığını söyleyerek, "bu saldırılar bir tepki değil, önceden planlanmış bir politikaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/nepaldeki-sel-felaketinin-9-gununde-mucize-kurtulus-yerin-170-metre-altindaki-tunelde-bulunmayi-1108494553.html

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abbas arakçi, ürdün, i̇ran, abd