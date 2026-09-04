https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/arif-ahmet-denizolgunun-olumu-doktor-adliyede-yalan-taniklik-mi-yapti-1108493871.html

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü: Doktor adliyede, 'yalan tanıklık' mı yaptı?

Arif Ahmet Denizolgun'un ölümü: Doktor adliyede, 'yalan tanıklık' mı yaptı?

Sputnik Türkiye

Beykoz'da, 2016'da hayatını kaybeden eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, "yalan tanıklık" iddiasıyla gözaltına alınan... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T10:44+0300

2026-09-04T10:44+0300

2026-09-04T10:44+0300

türki̇ye

arif ahmet denizolgun

alihan kuriş

i̇stanbul

ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı

bakırköy adliyesi

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosunca, Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki vefatına ilişkin iddialar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında, "yalan tanıklık" suçundan gözaltına alınan Demirkol, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından 18 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Eylül 2016'da vefat eden Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ve yapılan otopsi işlemlerinin şüpheli olduğuna ilişkin iddia ve şikayette bulunulduğu, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümlerince maktulün gerçek ölüm sebebinin tespitine ilişkin yeniden inceleme yapılabilmesi amacıyla fethi kabir kararı alındığı kaydedilmişti.Fethi Kabir yapılmıştıKarar doğrultusunda başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı, İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları ve olay yeri inceleme ekipleri 19 Ağustos'ta Denizolgun'un kabrine gelmiş, görevlilerce açılan mezardan Denizolgun'un cesedine ait parçalar alınıp incelenmek üzere nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.Mezardan çıkarılan örnekler işlemlerin ardından 20 Ağustos'ta yeniden kabre konulmuştu.Başsavcılıktan 26 Ağustos'ta yapılan açıklamada ise Denizolgun'un otopsisinde "şüpheli ölüm" tespiti yapıldığı, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "adam öldürme" suçundan soruşturmanın sürdürüldüğü bildirilmişti.Denizolgun'un mezarının açılması sonrası yapılan ön inceleme neticesinde elde edilen bilgi ve belgeler, raporlama yapılması için Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kuruluna gönderilmişti.Soruşturma kapsamında daha önce tanık sıfatıyla ifade veren Nurettin Demirkol hakkında "yalan tanıklık" suçundan soruşturma başlatılmıştı.Şüpheli Demirkol gözaltına alınmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/bakan-gurlek-duyurdu-istanbul-mardin-ve-manisadaki-3-faili-mechul-cinayet-daha-aydinlatildi-1108492624.html

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arif ahmet denizolgun, alihan kuriş, i̇stanbul, ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı, bakırköy adliyesi