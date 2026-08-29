https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/karsta-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-dereler-tasti-yollar-su-altinda-kaldi-1108331702.html

Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı

Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı

Sputnik Türkiye

Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 29.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-29T00:45+0300

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2026-08-29T00:45+0300

türki̇ye

kars

sağanak

sağanak yağış uyarısı

sağanak yağış

gök gürültülü sağanak

dolu

dolu yağışı

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Akyaka'da dolu yağışı kısa sürede bazı noktaları beyaza bürürken, şiddetli yağmurun ardından dere yatakları taştı. Sel suları nedeniyle bazı cadde ve yollar göle dönerken, araçların ilerlemesi güçleşti.Taşan derelerden gelen sular bazı su borularını yerinden sökerek sürükledi. İş yerlerinin önünde de su birikintileri oluştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html

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