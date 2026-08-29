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Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
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Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
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kars
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
dolu
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Akyaka'da dolu yağışı kısa sürede bazı noktaları beyaza bürürken, şiddetli yağmurun ardından dere yatakları taştı. Sel suları nedeniyle bazı cadde ve yollar göle dönerken, araçların ilerlemesi güçleşti.Taşan derelerden gelen sular bazı su borularını yerinden sökerek sürükledi. İş yerlerinin önünde de su birikintileri oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html
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kars, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, dolu, dolu yağışı
kars, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, dolu, dolu yağışı

Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı

00:45 29.08.2026
© AA / İdris KaraoğulKars'ta dolu ve sağanak etkili oldu
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2026
© AA / İdris Karaoğul
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Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Akyaka'da dolu yağışı kısa sürede bazı noktaları beyaza bürürken, şiddetli yağmurun ardından dere yatakları taştı.
Sel suları nedeniyle bazı cadde ve yollar göle dönerken, araçların ilerlemesi güçleşti.
Taşan derelerden gelen sular bazı su borularını yerinden sökerek sürükledi. İş yerlerinin önünde de su birikintileri oluştu.
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