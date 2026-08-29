https://anlatilaninotesi.com.tr/20260829/karsta-dolu-ve-saganak-etkili-oldu-dereler-tasti-yollar-su-altinda-kaldi-1108331702.html
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Sputnik Türkiye
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. 29.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-29T00:45+0300
2026-08-29T00:45+0300
2026-08-29T00:45+0300
türki̇ye
kars
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
dolu
dolu yağışı
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Akyaka'da dolu yağışı kısa sürede bazı noktaları beyaza bürürken, şiddetli yağmurun ardından dere yatakları taştı. Sel suları nedeniyle bazı cadde ve yollar göle dönerken, araçların ilerlemesi güçleşti.Taşan derelerden gelen sular bazı su borularını yerinden sökerek sürükledi. İş yerlerinin önünde de su birikintileri oluştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/meteorolojiden-7-il-icin-sari-kodlu-saganak-uyarisi-1108307547.html
türki̇ye
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kars, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, dolu, dolu yağışı
kars, sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, dolu, dolu yağışı
Kars'ta dolu ve sağanak etkili oldu: Dereler taştı, yollar su altında kaldı
Kars'ın Akyaka ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Akyaka'da dolu yağışı kısa sürede bazı noktaları beyaza bürürken, şiddetli yağmurun ardından dere yatakları taştı.
Sel suları nedeniyle bazı cadde ve yollar göle dönerken, araçların ilerlemesi güçleşti.
Taşan derelerden gelen sular bazı su borularını yerinden sökerek sürükledi. İş yerlerinin önünde de su birikintileri oluştu.