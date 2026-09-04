https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/andrew-tatee-romanyada-cocuk-kacakciligi-ve-kara-para-aklama-suclamasi-1108498579.html
Andrew Tate'e Romanya'da çocuk kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması
Andrew Tate'e Romanya'da çocuk kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması
Sputnik Türkiye
Romanya'da savcılar, sosyal medya fenomeni Andrew Tate hakkında çocukların kaçırılması ve ticareti, kara para aklama, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T12:27+0300
2026-09-04T12:27+0300
2026-09-04T12:27+0300
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Romanya makamlarının Tate kardeşler hakkında yürüttüğü soruşturmanın başlamasından yıllar sonra gelen iddianame, ülkedeki hukuki sürecin yeni aşamaya taşındığını gösteriyor.Eski kick boksçular olan Andrew ve Tristan Tate, hem ABD hem de İngiltere vatandaşlığına sahip. Kardeşler, İngiltere'nin iade talebinin ardından temmuz ayının sonlarında Miami'de gözaltına alınmıştı.Suçlamalar neler?Andrew Tate, sosyal medyada özellikle kadınlara yönelik tartışmalı açıklamalarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış, bu açıklamalar nedeniyle çeşitli platformlarda kısıtlamalarla karşılaşmıştı.Romanya'daki soruşturma kapsamında Tate kardeşler daha önce de organize suç örgütü kurmak, insan kaçakçılığı ve diğer suçlarla bağlantılı olmakla suçlanmıştı. Ancak cuma günü açıklanan yeni iddianamede Andrew Tate'e yöneltilen suçlamalar arasında reşit olmayanların ticareti, kara para aklama, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve tanıklara müdahale de yer aldı.Tristan Tate ise savcılar tarafından kardeşinin suçlarına iştirak etmekle suçlandı.Tate kardeşler suçlamaları daha önce reddetmiş ve haklarındaki soruşturmaların siyasi amaç taşıdığını savunmuştu.Kardeşlerin Romanya'daki hukuki süreci, İngiltere'nin iade talebi nedeniyle ABD'de yaşanan gelişmelerle de eş zamanlı ilerliyor. Reuters'ın haberinde, cuma günü açıklanan iddianamenin ardından davanın bundan sonraki aşamalarına ilişkin ayrıntılı bir bilgi yer almadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/mahkemede-kaos-lindsay-clancynin-avukati-bir-juri-uyesinin-gorevden-alinmasini-istedi-1108498078.html
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Andrew Tate'e Romanya'da çocuk kaçakçılığı ve kara para aklama suçlaması
Romanya'da savcılar, sosyal medya fenomeni Andrew Tate hakkında çocukların kaçırılması ve ticareti, kara para aklama, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve tanıklara müdahale suçlamalarıyla iddianame hazırladı. Kardeşi Tristan Tate ise aynı soruşturma kapsamında suçlara iştirak etmekle itham edildi.
Romanya makamlarının Tate kardeşler hakkında yürüttüğü soruşturmanın başlamasından yıllar sonra gelen iddianame, ülkedeki hukuki sürecin yeni aşamaya taşındığını gösteriyor.
Eski kick boksçular olan Andrew ve Tristan Tate, hem ABD hem de İngiltere vatandaşlığına sahip. Kardeşler, İngiltere'nin iade talebinin ardından temmuz ayının sonlarında Miami'de gözaltına alınmıştı.
Andrew Tate, sosyal medyada özellikle kadınlara yönelik tartışmalı açıklamalarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşmış, bu açıklamalar nedeniyle çeşitli platformlarda kısıtlamalarla karşılaşmıştı.
Romanya'daki soruşturma kapsamında Tate kardeşler daha önce de organize suç örgütü kurmak, insan kaçakçılığı ve diğer suçlarla bağlantılı olmakla suçlanmıştı. Ancak cuma günü açıklanan yeni iddianamede Andrew Tate'e yöneltilen suçlamalar arasında reşit olmayanların ticareti, kara para aklama, reşit olmayan biriyle cinsel ilişki ve tanıklara müdahale de yer aldı.
Tristan Tate ise savcılar tarafından kardeşinin suçlarına iştirak etmekle suçlandı.
Tate kardeşler suçlamaları daha önce reddetmiş ve haklarındaki soruşturmaların siyasi amaç taşıdığını savunmuştu.
Kardeşlerin Romanya'daki hukuki süreci, İngiltere'nin iade talebi nedeniyle ABD'de yaşanan gelişmelerle de eş zamanlı ilerliyor. Reuters'ın haberinde, cuma günü açıklanan iddianamenin ardından davanın bundan sonraki aşamalarına ilişkin ayrıntılı bir bilgi yer almadı.