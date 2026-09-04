https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/altin-fiyatlarinda-4-eylul-surprizi-rakamlar-yenilendi-1108488750.html

Altın fiyatlarında 4 Eylül sürprizi: Rakamlar yenilendi

Altın fiyatlarında 4 Eylül sürprizi: Rakamlar yenilendi

Sputnik Türkiye

Küresel piyasalardaki hareketlilik sürerken 4 Eylül 2026 Cuma sabahında altın fiyatları yeni seviyelere kilitlendi. Kapalıçarşı ve serbest piyasada gram altın... 04.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-04T07:32+0300

2026-09-04T07:32+0300

2026-09-04T07:32+0300

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İç ve dış piyasalarda yaşanan sıcak gelişmeler, değerli metaller cephesinde tansiyonu canlı tutuyor. Güvenli liman arayışındaki yatırımcılar ve elindeki birikimi değerlendirmek isteyen vatandaşlar, güne ekran başındaki son grafikleri inceleyerek başladı. 4 Eylül 2026 Cuma sabahının ilk saatlerinde altın fiyatları, serbest piyasada belirlenen yeni bant aralıklarıyla alıcı ve satıcıyı karşı karşıya getirdi.Küresel çapta ons rüzgarı: 4 bin 400 dolar eşiğiDünya genelinde merkez bankalarının faiz patikası ve jeopolitik gelişmelerin gölgesinde şekillenen ons tarafında dengeler yeniden kuruluyor. Uluslararası piyasalarda ons altın satış fiyatı güne 4.469,78 dolar seviyesinde başladı. Küresel ölçekte ons tarafında korunan bu yüksek bant, doğrudan yurt içi piyasadaki gram ve çeyrek işlemlerini de yukarı yönlü diri tutan temel etken olarak öne çıkıyor.Kapalıçarşı ve serbest piyasada 4 Eylül tablosuİç piyasada kuyumcu tezgahlarında ve dijital ekranlarda listelenen son göstergeler, yatırımcının yakından izlediği kritik baremleri gözler önüne seriyor. Günün ilk işlem saatleri itibarıyla netleşen satış rakamları şu şekilde şekillendi:Büyük yatırımlarda son durum: Gremse ve CumhuriyetYüksek hacimli birikimlerini korumak isteyenlerin radarındaki büyük sikke altınlarda da hareketlilik dikkat çekiyor. Güne 45.272,00 TL bandından adım atan Cumhuriyet altını, yatırımcısına yön vermeye devam ediyor.Piyasanın en ağır kalemlerinden biri olan gremse altın satış fiyatı ise 112.948,89 TL seviyesinden işlem görüyor. Döviz kuru ve dış dinamiklerin seyrine bağlı olarak gün içi fiyatlamaların hangi yöne kırılacağı piyasada merakla takip ediliyor.

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