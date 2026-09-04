https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/akaryakit-fiyatlarinda-gece-yarisi-hareketliligi-90-tl-esigi-asildi-1108489632.html
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı hareketliliği: 90 TL eşiği aşıldı
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı hareketliliği: 90 TL eşiği aşıldı
Sputnik Türkiye
Küresel enerji koridorundaki çatışmalar ve rafineri saldırıları sonrası petrol piyasası alev aldı. Gece yarısı motorine 7,72 TL, benzine 2,48 TL zam gelirken... 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T08:46+0300
2026-09-04T08:46+0300
2026-09-04T08:46+0300
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benzin pompası
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akaryakıt
akaryakıt istasyonu
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Küresel arenada tırmanan jeopolitik krizler, yurt içindeki akaryakıt pompalarını bir gecede doğrudan vurdu. ABD ile İran arasındaki sıcak çatışma ortamı ve Rusya’daki stratejik rafinerilere düzenlenen saldırıların uluslararası petrol arzında yarattığı kırılma, Türkiye'deki akaryakıt tarifelerine dev bir artış dalgası olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle motorin litre fiyatına 7,72 TL, benzin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yansıtıldı; istasyonlardaki dijital göstergeler sabah saatlerinde tarihi seviyelere güncellendi.Başkent ve İzmir'de rekor: Motorin 90 liranın üzerindeUygulanan son fiyat artışının ardından özellikle büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelalarında kritik psikolojik barajlar geride kaldı. Yapılan zamla birlikte Ankara ve İzmir'de motorin 90 TL eşiğini resmen aşarken, İstanbul genelinde de ibre 89 TL sınırına dayandı.Enerji piyasası uzmanları, Orta Doğu hattındaki askeri hareketlilik ile Doğu Avrupa'daki enerji altyapılarına yönelik operasyonların küresel ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ettiğini, arz güvenliği riskinin fiyatlama zincirinde yeni şok dalgaları yaratabileceğini bildiriyor.4 Eylül 2026 i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatlarıPompaya yansıyan son zamların ardından Türkiye'nin üç büyük metropolünde geçerli olan güncel satış tarifeleri şu şekilde netleşti:Petrol piyasasında süregelen arz endişeleri ve döviz dinamiklerine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni revizyonların gündeme gelip gelmeyeceği yakından izleniyor.
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i̇zmir, abd, petrol, benzin, benzin fiyatları, benzin pompası, benzin istasyonu, akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı
Akaryakıt fiyatlarında gece yarısı hareketliliği: 90 TL eşiği aşıldı
Küresel enerji koridorundaki çatışmalar ve rafineri saldırıları sonrası petrol piyasası alev aldı. Gece yarısı motorine 7,72 TL, benzine 2,48 TL zam gelirken, 4 Eylül 2026 Cuma sabahı istasyon tabelalarında motorin 90 lira sınırını resmen geçti.
Küresel arenada tırmanan jeopolitik krizler, yurt içindeki akaryakıt pompalarını bir gecede doğrudan vurdu. ABD ile İran arasındaki sıcak çatışma ortamı ve Rusya’daki stratejik rafinerilere düzenlenen saldırıların uluslararası petrol arzında yarattığı kırılma, Türkiye'deki akaryakıt tarifelerine dev bir artış dalgası olarak yansıdı. Gece yarısından itibaren yürürlüğe giren düzenlemeyle motorin litre fiyatına 7,72 TL, benzin litre fiyatına ise 2,48 TL zam yansıtıldı; istasyonlardaki dijital göstergeler sabah saatlerinde tarihi seviyelere güncellendi.
Başkent ve İzmir'de rekor: Motorin 90 liranın üzerinde
Uygulanan son fiyat artışının ardından özellikle büyükşehirlerdeki akaryakıt tabelalarında kritik psikolojik barajlar geride kaldı. Yapılan zamla birlikte Ankara ve İzmir'de motorin 90 TL eşiğini resmen aşarken, İstanbul genelinde de ibre 89 TL sınırına dayandı.
Enerji piyasası uzmanları, Orta Doğu hattındaki askeri hareketlilik ile Doğu Avrupa'daki enerji altyapılarına yönelik operasyonların küresel ham petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ettiğini, arz güvenliği riskinin fiyatlama zincirinde yeni şok dalgaları yaratabileceğini bildiriyor.
4 Eylül 2026 i̇l i̇l güncel akaryakıt fiyatları
Pompaya yansıyan son zamların ardından Türkiye'nin üç büyük metropolünde geçerli olan güncel satış tarifeleri şu şekilde netleşti:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin 76,92 TL, motorin 88,89 TL, LPG 34,99 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin 76,77 TL, motorin 88,76 TL
Ankara:
Benzin 77,87 TL, motorin 90,00 TL
İzmir:
Benzin 78,15 TL, motorin 90,27 TL
Petrol piyasasında süregelen arz endişeleri ve döviz dinamiklerine bağlı olarak, önümüzdeki günlerde pompa fiyatlarında yeni revizyonların gündeme gelip gelmeyeceği yakından izleniyor.