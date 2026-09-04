ABD Kongresi’nden ‘kara kuğu’ uyarısı: Yapay zeka terör saldırılarını büyütebilir

“Amerikan Kongresi'nden Karaku Black Swan uyarısı gelmiş. Yapay zeka terör saldırılarının yıkıcılığını arttırabilir, diyor. 11 Eylül saldırılarının üstünden ne kadar geçti? 25 yıl geçti, çeyrek asır geçti. Amerikan İstihbarat Sistemi'ni yeniden değerlendiren Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, gelişmiş yapay zekanın terör örgütleri ve düşman devletlerin elinde biyolojik silahlardan siber saldırılara kadar pek çok tehdidi büyütebileceği uyarısında bulunmuş. Komite bir yandan tehlikeli erişimin sınırlandırılmasını, diğer yandan Amerikan İstihbaratı'nın yapay zekayı daha hızlı kullanmasını istiyor. Yani hikaye şu aslında, yani siz yapay zekayla insanların hayatına dalacaksınız, bakın dalma kelimesini kullanıyorum, müdahale edeceksiniz, müdahil olacaksınız. Önce kendinize rakipler yaratmanız lazım ve orada hep onlar öyle yapıyorlar diyen bir Amerika görüyoruz. Onlar kötü bir şeyler yapacaklar, biz herkesten önce bir şeyler yapma kapasitemizi yükseltelim diyorlar ama hiç mesela o kapasiteyi nasıl iyi şeylerde kullanacaklarını anlatmıyorlar. Teröristler kötü bir şey yapacak diyorlar. Yani hangi terörist şimdiye kadar biyolojik saldırı yaptı, o biyolojik saldırıyı bir yerden başka bir yere getirdi? Düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum. Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor. Komite, gelişmiş yapay zekanın yaratabileceği, öngörülmesi zor ve çok büyük sonuçlu olayları black swan diye, kara kuğu diye nitelendiriyormuş. Yani kavram genel olarak gerçekleşme ihtimali düşük görülen fakat meydana geldiğinde olağanüstü sonuçlar doğuran olaylar için kullanılıyormuş. İşte rapora göre mesela büyük dil modelleri, terör örgütlerinin ve diğer kötü niyetli aktörlerin daha karmaşık ve daha yıkıcı saldırılar hazırlamasını ciddi biçimde kolaylaştırabilir diyor.”