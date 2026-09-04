https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-dunya-kupasina-katilma-hakki-kazandi-1108486910.html

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

Sputnik Türkiye

Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye

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spor

dünya kupası

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi.Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 sırayı alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.

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