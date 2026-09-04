https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/a-milli-kadin-voleybol-takimi-dunya-kupasina-katilma-hakki-kazandi-1108486910.html
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
Sputnik Türkiye
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti. 04.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-04T01:30+0300
2026-09-04T01:30+0300
2026-09-04T01:30+0300
spor
dünya kupası
türkiye a milli kadın voleybol takımı
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Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi.Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 sırayı alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/filenin-sultanlari-yari-finalde-1108482422.html
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dünya kupası, türkiye a milli kadın voleybol takımı
dünya kupası, türkiye a milli kadın voleybol takımı
A Milli Kadın Voleybol Takımı Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı
Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı 2027 FIVB Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye, Almanya karşısında aldığı galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda son 4 takım arasına kaldı. Bu sonuçla milli takım 2027 Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkını da garantiledi.
Statü gereği Avrupa Şampiyonası'nda ilk 3 sırayı alan takımlar 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.
Dünya Kupası, 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihleri arasında ABD ve Kanada'da organize edilecek.