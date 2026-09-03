https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/filenin-sultanlari-yari-finalde-1108482422.html
Filenin Sultanları yarı finalde
Filenin Sultanları yarı finalde
Sputnik Türkiye
Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Almanya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını yarı finale yazdırdı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T21:23+0300
2026-09-03T21:23+0300
2026-09-03T21:36+0300
spor
almanya
filenin sultanları
türkiye
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yla karşı karşıya geldi.İlk seti 25-18 kazanan milliler, ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti 25-18, dördüncü seti ise 25-22 alan Türkiye, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.Milli takım, 5 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/filenin-sultanlari-ceyrek-finalde-1108415077.html
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almanya, filenin sultanları, türkiye
almanya, filenin sultanları, türkiye
Filenin Sultanları yarı finalde
21:23 03.09.2026 (güncellendi: 21:36 03.09.2026)
Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Almanya’yı 3-1 mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, adını yarı finale yazdırdı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Almanya’yla karşı karşıya geldi.
İlk seti 25-18 kazanan milliler, ikinci seti 25-22 kaybetti. Üçüncü seti 25-18, dördüncü seti ise 25-22 alan Türkiye, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.
Milli takım, 5 Eylül Cumartesi günü yarı finalde Sırbistan'la mücadele edecek.