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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yeni görevi tatil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yeni görevi tatil
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını 'güç gösterisinin sona ermesi' olarak... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
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2026-08-27T01:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇smail bekayi
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin bölgeye gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, Washington’ın güç gösterisinin sona erdiği şeklinde yorumladı.Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/katar-basbakani-al-sani-hurmuz-bogazi-icin-tahrana-gidiyor-1108276202.html
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abd, i̇smail bekayi, i̇ran
abd, i̇smail bekayi, i̇ran

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yeni görevi tatil

01:05 27.08.2026
© AA / Fatemeh Bahramiİran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2026
© AA / Fatemeh Bahrami
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını 'güç gösterisinin sona ermesi' olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin bölgeye gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, Washington’ın güç gösterisinin sona erdiği şeklinde yorumladı.
Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Amerika,gücünü göstermek amacıyla USS Abraham Lincoln’ü bölgeye gönderdi.

Aylar süren savaşın vetek bir liman ziyareti olmaksızın geçen 200 günden fazla sürenin ardından, uçak gemisi şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland’a doğru ilerliyor.

Görev: Güç gösterisi.
Mevcut görev: Tatil gösterisi.

“Yoruldum patron.”

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