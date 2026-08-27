https://anlatilaninotesi.com.tr/20260827/iran-disisleri-bakanligi-sozcusu-bekayi--uss-abraham-lincoln-ucak-gemisinin-yeni-gorevi-tatil-1108277788.html
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yeni görevi tatil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yeni görevi tatil
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını 'güç gösterisinin sona ermesi' olarak... 27.08.2026, Sputnik Türkiye
2026-08-27T01:05+0300
2026-08-27T01:05+0300
2026-08-27T01:05+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
i̇smail bekayi
i̇ran
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin bölgeye gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, Washington’ın güç gösterisinin sona erdiği şeklinde yorumladı.Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260826/katar-basbakani-al-sani-hurmuz-bogazi-icin-tahrana-gidiyor-1108276202.html
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abd, i̇smail bekayi, i̇ran
abd, i̇smail bekayi, i̇ran
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: USS Abraham Lincoln uçak gemisinin yeni görevi tatil
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’ye ait USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını 'güç gösterisinin sona ermesi' olarak nitelendirdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin bölgeye gönderdiği USS Abraham Lincoln uçak gemisinin bölgeden ayrılmasını, Washington’ın güç gösterisinin sona erdiği şeklinde yorumladı.
Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
Amerika,gücünü göstermek amacıyla USS Abraham Lincoln’ü bölgeye gönderdi.
Aylar süren savaşın vetek bir liman ziyareti olmaksızın geçen 200 günden fazla sürenin ardından, uçak gemisi şimdi mürettebatın dinlenmesi için Tayland’a doğru ilerliyor.
Görev: Güç gösterisi.
Mevcut görev: Tatil gösterisi.
“Yoruldum patron.”