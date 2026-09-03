https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/zaharova-kiev-uaea-temsilcilerinin-zaporojye-ngsye-ziyaretlerini-engellemeye-calisiyor-1108448254.html

Zaharova: Kiev, UAEA temsilcilerinin Zaporojye NGS’ye ziyaretlerini engellemeye çalışıyor

Zaharova: Kiev, UAEA temsilcilerinin Zaporojye NGS’ye ziyaretlerini engellemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin Rusya üzerinden Zaporojye Nükleer... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T00:19+0300

2026-09-03T00:19+0300

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ukrayna kri̇zi̇

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

rusya

zaporojye nükleer güç santrali

energodar

uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)

doğu ekonomik forumu

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin, UAEA Sekretaryası temsilcilerinin Rusya toprakları üzerinden santrale gerçekleştireceği ziyaretleri engelleme girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, artan saldırıların bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.Zaharova daha önce yaptığı bir açıklamada da, Ukrayna’nın UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin 20-21 Ağustos’ta Zaporojye NGS ve Energodar’a yapması planlanan ziyaretini engellediğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharova-dis-gucler-asya-pasifik-bolgesinde-catisma-cikarmaya-calisiyor-1108438772.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), doğu ekonomik forumu