https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/zaharova-kiev-uaea-temsilcilerinin-zaporojye-ngsye-ziyaretlerini-engellemeye-calisiyor-1108448254.html
Zaharova: Kiev, UAEA temsilcilerinin Zaporojye NGS’ye ziyaretlerini engellemeye çalışıyor
Zaharova: Kiev, UAEA temsilcilerinin Zaporojye NGS’ye ziyaretlerini engellemeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin Rusya üzerinden Zaporojye Nükleer... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T00:19+0300
2026-09-03T00:19+0300
2026-09-03T00:19+0300
ukrayna kri̇zi̇
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mariya zaharova
rusya
zaporojye nükleer güç santrali
energodar
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
doğu ekonomik forumu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin, UAEA Sekretaryası temsilcilerinin Rusya toprakları üzerinden santrale gerçekleştireceği ziyaretleri engelleme girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, artan saldırıların bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.Zaharova daha önce yaptığı bir açıklamada da, Ukrayna’nın UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin 20-21 Ağustos’ta Zaporojye NGS ve Energodar’a yapması planlanan ziyaretini engellediğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharova-dis-gucler-asya-pasifik-bolgesinde-catisma-cikarmaya-calisiyor-1108438772.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), doğu ekonomik forumu
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, zaporojye nükleer güç santrali, energodar, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), doğu ekonomik forumu
Zaharova: Kiev, UAEA temsilcilerinin Zaporojye NGS’ye ziyaretlerini engellemeye çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev rejiminin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) temsilcilerinin Rusya üzerinden Zaporojye Nükleer Güç Santrali’ne yapacağı ziyaretleri önlemeye çalıştığını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Doğu Ekonomik Forumu kapsamında Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin, UAEA Sekretaryası temsilcilerinin Rusya toprakları üzerinden santrale gerçekleştireceği ziyaretleri engelleme girişimlerini sürdürdüğünü belirterek, artan saldırıların bunun bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Saldırıların yoğunluğundaki artışa bakılırsa, Zelenskiy rejimi, UAEA Sekretaryası temsilcilerinin Rusya Federasyonu toprakları üzerinden santrale yapacağı ziyaretleri engellemek için çaresiz girişimlerine devam ediyor.
Zaharova daha önce yaptığı bir açıklamada da, Ukrayna’nın UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi’nin 20-21 Ağustos’ta Zaporojye NGS ve Energodar’a yapması planlanan ziyaretini engellediğini belirtmişti.