https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharova-dis-gucler-asya-pasifik-bolgesinde-catisma-cikarmaya-calisiyor-1108438772.html

Zaharova: Dış güçler Asya-Pasifik Bölgesi'nde çatışma çıkarmaya çalışıyor

Zaharova: Dış güçler Asya-Pasifik Bölgesi'nde çatışma çıkarmaya çalışıyor

Sputnik Türkiye

Asya-Pasifik Bölgesi'nin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayanan bir refah bölgesi olmasından birilerinin rahatsızlık duyduğunu kaydeden Zaharova, hibrit savaş... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T16:26+0300

2026-09-02T16:26+0300

2026-09-02T16:26+0300

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asya-pasifik

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mariya zaharova

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bölge dışı aktörlerin Asya-Pasifik'i keskin bir jeopolitik rekabet alanına dönüştürdüğünü belirtti.Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşan Zaharova, dinamik gelişme ve eşit haklı işbirliği örneği olan bölgenin, dış güçler tarafından bilinçli bir şekilde keskin bir jeopolitik rekabet sahasına çevrildiğini vurguladı. Çatışma potansiyelinin yapay olarak körüklendiğine dikkat çeken Zaharova, Asya-Pasifik Bölgesi'nin eşitlik ve karşılıklı saygıya dayanan bir refah bölgesi olmasından birilerinin rahatsızlık duyduğunu ifade etti.Yeni nesil hibrit savaşlarBölge ülkelerine dışarıdan dayatılan çevreleme mantığının dönüştüğünü belirten Zaharova, artık doğrudan müdahaleler yerine botların, algoritmaların ve toksik içeriklerin kullanıldığını kaydetti. Yeni tip savaşların diplomatik notalarla ilan edilmediğini, aksine yayınlarda, sosyal ağlarda ve vatandaşların zihinlerinde yürütüldüğünü belirterek çatışma doğasının hızla değiştiğini vurguladı.Kendi egemenliklerini ne pahasına olursa olsun korumaya çalışan bölge dışı güçlerin istikrarlı bir Asya-Pasifik istemediğini dile getiren Rus Sözcü, bu güçlerin parçalanmış ve yönetilebilir bir bölge arayışında olduğunu sözlerine ekledi.

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