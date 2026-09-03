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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/zaharova-bati-putinin-kievin-tehditlerine-verdigi-tepkiyi-gormezden-gelmemeli-1108469551.html
Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli
Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetimini finanse eden Batılı ülkelerin, Rusya lideri Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:44+0300
2026-09-03T13:48+0300
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vladimir zelenskiy
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in sivil havacılığa yönelik tehditlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği tepkiye dikkat çekti.Zelenskiy’in doğrudan sivil altyapıları hedef alan kontrolsüz tehditlerin dış politika açısından en kritik konulardan biri olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:Putin: Sivil hedefler vurulunca aynı şekilde karşılık verdikSüreçle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çatışma ortamında dahi sivil altyapıların hedef alınmayacağı varsayımıyla hareket ettiklerini ancak bu konuda yanıldıklarını belirtti.Ukrayna’nın Rusya sınırları içindeki sivil tesisleri doğrudan vurduğunu öne süren Putin, Rusya’nın da bu hamleler karşısında mücbir olarak aynı yöntemlerle misilleme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gozler-vladivostokta-rus-lider-putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1108451199.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, batı

Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli

13:44 03.09.2026 (güncellendi: 13:48 03.09.2026)
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesiMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Rusya Dışişleri Bakanlığı basın dairesi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetimini finanse eden Batılı ülkelerin, Rusya lideri Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamaları dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in sivil havacılığa yönelik tehditlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği tepkiye dikkat çekti.
Zelenskiy’in doğrudan sivil altyapıları hedef alan kontrolsüz tehditlerin dış politika açısından en kritik konulardan biri olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:
“Herkesin, Vladimir Putin’den bir açıklama beklediği açıktı ve bu yanıt gecikmedi. Kiev’deki bu anlayışı finanse eden ve destekleyen çevrelerin verilen mesajı net bir şekilde aldığını düşünüyorum.”

Putin: Sivil hedefler vurulunca aynı şekilde karşılık verdik

Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çatışma ortamında dahi sivil altyapıların hedef alınmayacağı varsayımıyla hareket ettiklerini ancak bu konuda yanıldıklarını belirtti.
Ukrayna’nın Rusya sınırları içindeki sivil tesisleri doğrudan vurduğunu öne süren Putin, Rusya’nın da bu hamleler karşısında mücbir olarak aynı yöntemlerle misilleme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
Vladimir Putin, Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu’nda konuşuyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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