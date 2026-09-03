https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/zaharova-bati-putinin-kievin-tehditlerine-verdigi-tepkiyi-gormezden-gelmemeli-1108469551.html
Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli
Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetimini finanse eden Batılı ülkelerin, Rusya lideri Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T13:44+0300
2026-09-03T13:44+0300
2026-09-03T13:48+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in sivil havacılığa yönelik tehditlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği tepkiye dikkat çekti.Zelenskiy’in doğrudan sivil altyapıları hedef alan kontrolsüz tehditlerin dış politika açısından en kritik konulardan biri olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:Putin: Sivil hedefler vurulunca aynı şekilde karşılık verdikSüreçle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çatışma ortamında dahi sivil altyapıların hedef alınmayacağı varsayımıyla hareket ettiklerini ancak bu konuda yanıldıklarını belirtti.Ukrayna’nın Rusya sınırları içindeki sivil tesisleri doğrudan vurduğunu öne süren Putin, Rusya’nın da bu hamleler karşısında mücbir olarak aynı yöntemlerle misilleme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/gozler-vladivostokta-rus-lider-putin-dogu-ekonomi-forumunda-konusuyor-1108451199.html
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rusya, ukrayna, vladimir putin, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, batı
Zaharova: Batı, Putin’in Kiev’in tehditlerine verdiği tepkiyi görmezden gelmemeli
13:44 03.09.2026 (güncellendi: 13:48 03.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna yönetimini finanse eden Batılı ülkelerin, Rusya lideri Putin’in Doğu Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamaları dikkatle değerlendirmesi gerektiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in sivil havacılığa yönelik tehditlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği tepkiye dikkat çekti.
Zelenskiy’in doğrudan sivil altyapıları hedef alan kontrolsüz tehditlerin dış politika açısından en kritik konulardan biri olduğunu kaydeden Zaharova, şunu dedi:
“Herkesin, Vladimir Putin’den bir açıklama beklediği açıktı ve bu yanıt gecikmedi. Kiev’deki bu anlayışı finanse eden ve destekleyen çevrelerin verilen mesajı net bir şekilde aldığını düşünüyorum.”
Putin: Sivil hedefler vurulunca aynı şekilde karşılık verdik
Süreçle ilgili değerlendirmede bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çatışma ortamında dahi sivil altyapıların hedef alınmayacağı varsayımıyla hareket ettiklerini ancak bu konuda yanıldıklarını belirtti.
Ukrayna’nın Rusya sınırları içindeki sivil tesisleri doğrudan vurduğunu öne süren Putin, Rusya’nın da bu hamleler karşısında mücbir olarak aynı yöntemlerle misilleme yapmak zorunda kaldığını ifade etti.