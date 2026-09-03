https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/zabita-tek-tek-saydi-dilencinin-uzerinden-60-bin-lira-cikti-1108458091.html
Zabıta tek tek saydı: Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
Zabıta tek tek saydı: Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da yakalanan dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T10:34+0300
2026-09-03T10:34+0300
2026-09-03T10:34+0300
türki̇ye
türkiye
dilenci
zabıta
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108457923_0:215:1600:1115_1920x0_80_0_0_92b7e467aee678a17e7b07eb462d37fd.jpg
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3 bin 700 lira para cezası kesildi. Üzerindeki para tek tek sayıldıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/agustos-ayi-enflasyonu-aciklandi-1108456506.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/03/1108457923_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_85ab378a16add4acfd01eeb3e38dcc9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, dilenci, zabıta
Zabıta tek tek saydı: Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
Şanlıurfa'da yakalanan dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı.
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3 bin 700 lira para cezası kesildi.
Üzerindeki para tek tek sayıldı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.