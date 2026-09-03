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Zabıta tek tek saydı: Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
Zabıta tek tek saydı: Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa'da yakalanan dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
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Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3 bin 700 lira para cezası kesildi. Üzerindeki para tek tek sayıldıŞanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.
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türkiye, dilenci, zabıta
türkiye, dilenci, zabıta

Zabıta tek tek saydı: Dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı

10:34 03.09.2026
© Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesidilenci
dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
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Şanlıurfa'da yakalanan dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı.
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinden 60 bin lira çıktı. Paraya el konulurken dilenciye 3 bin 700 lira para cezası kesildi.

Üzerindeki para tek tek sayıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Divan Yolu Caddesi'nde yakalanan İran uyruklu bir dilencinin üzerinde yapılan aramada 60 bin lira ele geçirildi. Paraya el konulurken, dilenciye 3 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.
İşlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen dilencinin sınır dışı edildiği öğrenildi.
mutfak ekonomisi, enflasyon, ekonomi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
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