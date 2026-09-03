https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yeni-parti-genel-baskani-ozel-benim-gonul-dunyamda-kemal-beye-toplu-ignenin-basi-kadar-yer-kalmamis-1108466577.html

Yeni Parti Genel Başkanı Özel: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış

Yeni Parti Genel Başkanı Özel: Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış

Sputnik Türkiye

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili 'Benim gönül dünyamda Kemal... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T13:22+0300

2026-09-03T13:22+0300

2026-09-03T13:22+0300

türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

yeni parti

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özgür özel

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında kendisine yönelik CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla tokalaşmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'yla Cevdet Selvi'nin cenazesinde ve Adli Yıl Açılış Töreni'nde tokalaştığını anlatan Özel, "Bir cenazede tokalaşmamak, o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Adli Yıl açılışında da benden 30-35 yaş büyük bir insan, bana doğru geliyor elini uzatmış, bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil, doğru bir şey değil." diyerek yanıtladı. Özel, Kılıçdaroğlu'yla ilgili "Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek." dedi.Neden tokalaştığına dair eleştireleri yanıtladıÖzel, Sözcü TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Adli Yıl Açılış Töreni'nde tokalaşmasının sorulması üzerine Özel, bu hafta Kılıçdaroğlu ile Cevdet Selvi'nin cenazesinde ve Adli Yıl açılışında tokalaştığını söyledi.Özel, cenazede tokalaşmamayı kendisine yakıştıramadığına işaret ederek, şunları kaydetti:"Bir cenazede tokalaşmamak, benim yanımda eşini kaybetmiş ağlayan Cevdet Selvi'nin eşi ablamız dururken o cenazeye bir siyasi gerilim yansıtmak cenazeye, cenaze sahiplerine saygısızlıktır. Böyle bir şey olmaz. Ayrıca karşınızda birisi elini uzatmış, onun elini bir cenazede havada bırakmak benim asla kabul edebileceğim bir şey değil, doğru da bir yaklaşım değil. Adli Yıl açılışında da 10 dakika kadar önceden gittim oturuyorum. Kemal Bey de gelmiş yerine geçerken beni gördü, bana doğru geldi. Benden 30-35 yaş büyük bir insan, bana doğru geliyor elini uzatmış. Sonuçta Adli Yıl açılışı, Türkiye'nin bütün protokolü orada, eli havada. Ben de kalktım."Kılıçdaroğlu ile tokalaşmasının çok eleştirildiğini aktaran Özel, şu ifadeleri kullandı:"80 yaşında adam gelmiş, otururken ayağa kalkmışım, elini uzatmış, elimi uzatmışım, bir selamı almamak, bir eli havada bırakmak zaten benim tabiatımda olan bir şey değil, doğru bir şey değil. Bazen yanlışlıkla oluyor, görmüyorsun. Kim yaparsa yapsın yanlış. Benim gönül dünyamda Kemal Bey'e toplu iğnenin başı kadar yer kalmamış. Neden kalmamış biliyor musun? Bana yapılanı kolay affederim ama namusuma, şerefime, memlekete bu yapılanı ömrüm boyunca ne ben affedeceğim ne arkadaşlarım affedecek."Sen geldin canına okudunÖzel, Kılıçdaroğlu'nun "mutlak butlan kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olmasını" eleştirerek, şöyle devam etti:"Sen geldin, canına okudun. Partiyi böldürdün, arkadaşlarımızı geldiğin gün ihraç ettin, partinin en bilinen 9 milletvekilini, yöneticileri ihraç ettin, bütün il başkanlarını görevden aldın, partiyi dağıttın. Bir başka çare kalmadı, millet 'yeni yol, yeni bir parti' dedi. Şimdi anketlerde yüzde 3-4 de olsa millet CHP deyince 'evet' diyen daha bilmeyen birileri var. Ondan sonra bir de bana dönmüşler diyorlar ki 'sen acaba...' Toplu iğnenin başı kadar gönül dünyamda yer yok ve bu mesele öyle affedilir bir mesele de değil. Neden biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a bir kez daha seçim kazandırmak için kurulmuş iktidar planının bir parçası oldular da onun için.""Kararımızın doğru olduğunu düşünüyorum"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamasında partisinin tavrı sorulan Özel, şu değerlendirmede bulundu:"81 il başkanı dün geldi burada, ilk başta kızanlar vardı ama şimdi hepsi 'genel başkan doğru yaptı, parti doğru yaptı' dedi. Sadece 'evet' bizi başka bir tartışmanın içine sürüklerdi. Hiç itirazları duymamak, şerh düşmemek, endişeyi dile getirmemek. Sadece 'hayır' demek de iktidar onu çok istedi, CHP'nin bu meselenin çözümüne karşı olduğu, yarın öbür gün işte... YPG silah bırakacak CHP buna karşı çıkmış diyenleri düşünün, işin başka tarafları da var. O yüzden kararımızın doğru olduğunu düşünüyorum ve Yeni Partinin karar alma sistematiğini tüm il başkanlarına giden not şudur, tüm ilçe başkanlarınızla konuşun, herkes ilçe başkanlarının il yönetimlerinin görüşlerini örgütten sorumlu genel başkan yardımcımıza WhatsApp'tan bildirsin, o rapor geldi. Grup başkanvekilleri milletvekillerinin 90'ı ile yüz yüze görüştü, o rapor geldi. Oturduk kapalı grup toplantısında karar verdik. Yeni Parti böyle bir parti. Bazen risk alması gereken yerde risk alır ama doğru adımlar atması gereken yerde doğru adımları atar."Terörsüz Türkiye sürecini değerlendirdiÖzel, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin, "Bu işin başarıya ulaşması lazım. Başarıya ulaşırken de kimsenin sinir uçlarının kaşınmaması lazım. Hepimizin üzerine düşeni fazlasıyla yapması lazım. Bu sürecin sonunda şehit ailelerini, gazileri rencide edecek işlerin olmaması lazım. Artık futbol sahalarında bu meseleyle ilgili, yok bir taraftan ceset torbaları, bir taraftan bir gerilim yerine tarafların birbirlerini hoş görmesi gerekiyor. İki takımın taraftarlarının yan yana oturabildiği bir maçın oynanabilme ihtimalini gözetmeliyiz. Türkiye'nin Gazi'nin müjdelediği gibi ilelebet payidar kalması için doğru tedbirleri, hamleleri, ortaya çıkarmak lazım. Bu süreçler böyle yönetilir, aksi olmaz." açıklamasını yaptı.İki güçlü adayım varYeni Parti'nin yüzde 65 oy potansiyeline sahip olduğunu savunan Özel, şu an en az itiraz edilen parti olduklarını belirtti. Özel, "seçimleri nasıl kazanacaksınız?" sorusuna "Büyük bir samimiyetle, cesaretle, gayretle kazanacağız." dedi.Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak potansiyele sahip olduklarını ifade eden Özel, "Ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. İki güçlü adayım var. Mansur başkan ve Ekrem başkan kesin kazanıyordu. Partinin genel başkanı da aşağılardaydı. Verdiler gazı. Bana esas düşmanlıkları oydu. O zaman en son ikna olan bendim. Bakmayın o zaman gönlümüzce destek verdik, kazansın diye her şeyi yaptık falan ama ben hep Ekrem başkanın, Mansur başkanın aday gösterilmesini, kazanacak birinin aday gösterilmesini, bu seçimin orada bitirilmesini savundum." diye konuştu."İlk turda kazanacak bir adayın arkasında durmanız lazım"Cumhurbaşkanı adayı olma yönünde bir hevesinin olmadığını dile getiren Özel, "İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmanız lazım. Açık farkla kazanacak bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da bizde olsun, ben olayım, şu olsun bu olsun değil, bu iktidarı değiştirecek, Türkiye'yi demokrasiye döndürecek bir kişiyi aday yapacağız." ifadelerini kullandı.Gökçek ailesiyle ilgili soruya Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Melih Gökçek ile ilgili sunduğu yolsuzluk dosyalarıyla ilgili herhangi bir şeyin yapılmadığını ileri sürerek, Gökçek'in ifadeye çağrılma yöntemini eleştirdi.Özel, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin, "İlk günden beri şunu söylüyorum. Gidip de Tunceli'ye yollanan kadın savcının mücadelesinin önünde saygıyla eğiliyorum. Gülistan'ın annesine gittiğimde de bana 'İlk günden beri yanımızdaydınız' dedi. Her fırsatta ilgileniyoruz. O davanın çözülmesi, o anneye bu devletin namus borcudur." değerlendirmesinde bulundu.539 milyon lira toplandıYeni Partinin üye sayısının sorulması üzerine Özel, partinin yaklaşık 620 bin üyesinin olduğunu söyledi. Özel, bağış miktarına yönelik soruya ise şu ana kadar bağış ve üyelik aidatlarıyla birlikte 539 milyon lira toplandığını dile getirdi.

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kemal kılıçdaroğlu, yeni parti, chp, özgür özel, terörsüz türkiye