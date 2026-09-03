https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdulkadir-selvi-ister-kabul-et-ister-etme-ozgur-ozel-aslanlar-gibi-mucadele-ediyor-cumhurbaskani-1108453593.html

Abdulkadir Selvi: İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır

Abdulkadir Selvi: İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır

Sputnik Türkiye

Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır" dedi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T09:20+0300

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2026-09-03T09:20+0300

poli̇ti̇ka

abdulkadir selvi

özgür özel

ekrem i̇mamoğlu

yeni parti

chp

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Abdulkadir Selvi, Yeni Parti ve Genel Başkan Özgür Özel'e dair değerlendirmelerini kaleme aldı. Hürriyet'teki köşesinde bugün "Yeni Parti’nin genel merkezi açıldı. Ama şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi kurulmadı. Yeni Parti’nin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi yok. Belki bu yazıdan sonra kurarlar ya da hiç kurmazlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını da gündemden düşürmeye başladılar. Zaten İmamoğlu’nun davalarını da izlemeye gitmiyorlar. Özgür Özel, 18 Ağustos tarihinde gitti. Ondan bu yana Yeni Parti milletvekilleri duruşmaları takip etmiyor. Ne Özgür Özel ne Yeni Parti yöneticileri bir süredir cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu sözünü ağızlarına almıyorlar. Özgür Özel ağzında bir şeyler geveliyor. Net konuşmuyor. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı değildir demektir." dedi.Selvi, Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adayı olarak da Özel'in ön plana çıktığını öne sürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ozgur-ozel-netanyahuya-seslendi-87-milyon-karsisinda-dimdik-ayaktayiz-1108157187.html

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abdulkadir selvi, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, yeni parti, chp