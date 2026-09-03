https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/abdulkadir-selvi-ister-kabul-et-ister-etme-ozgur-ozel-aslanlar-gibi-mucadele-ediyor-cumhurbaskani-1108453593.html
Abdulkadir Selvi: İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır
Abdulkadir Selvi: İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır
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Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır" dedi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T09:20+0300
2026-09-03T09:20+0300
2026-09-03T09:20+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
özgür özel
ekrem i̇mamoğlu
yeni parti
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Abdulkadir Selvi, Yeni Parti ve Genel Başkan Özgür Özel'e dair değerlendirmelerini kaleme aldı. Hürriyet'teki köşesinde bugün "Yeni Parti’nin genel merkezi açıldı. Ama şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi kurulmadı. Yeni Parti’nin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi yok. Belki bu yazıdan sonra kurarlar ya da hiç kurmazlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını da gündemden düşürmeye başladılar. Zaten İmamoğlu’nun davalarını da izlemeye gitmiyorlar. Özgür Özel, 18 Ağustos tarihinde gitti. Ondan bu yana Yeni Parti milletvekilleri duruşmaları takip etmiyor. Ne Özgür Özel ne Yeni Parti yöneticileri bir süredir cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu sözünü ağızlarına almıyorlar. Özgür Özel ağzında bir şeyler geveliyor. Net konuşmuyor. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı değildir demektir." dedi.Selvi, Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adayı olarak da Özel'in ön plana çıktığını öne sürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260821/ozgur-ozel-netanyahuya-seslendi-87-milyon-karsisinda-dimdik-ayaktayiz-1108157187.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, yeni parti, chp
abdulkadir selvi, özgür özel, ekrem i̇mamoğlu, yeni parti, chp
Abdulkadir Selvi: İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır
Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında "İster kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır" dedi.
Abdulkadir Selvi, Yeni Parti ve Genel Başkan Özgür Özel'e dair değerlendirmelerini kaleme
aldı.
Hürriyet'teki köşesinde bugün "Yeni Parti’nin genel merkezi açıldı. Ama şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi kurulmadı. Yeni Parti’nin genel merkezinde Cumhurbaşkanlığı Adayı Ofisi yok. Belki bu yazıdan sonra kurarlar ya da hiç kurmazlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını da gündemden düşürmeye başladılar. Zaten İmamoğlu’nun davalarını da izlemeye gitmiyorlar. Özgür Özel, 18 Ağustos tarihinde gitti. Ondan bu yana Yeni Parti milletvekilleri duruşmaları takip etmiyor. Ne Özgür Özel ne Yeni Parti yöneticileri bir süredir cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu sözünü ağızlarına almıyorlar. Özgür Özel ağzında bir şeyler geveliyor. Net konuşmuyor. Bu sözleri Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı değildir demektir." dedi.
Selvi, Yeni Parti'de cumhurbaşkanı adayı olarak da Özel'in ön plana çıktığını öne sürdü:
Ekrem İmamoğlu’nun ayrıca Mansur Yavaş’a güvenmediği söyleniyor. Ekrem İmamoğlu umudunu cumhurbaşkanlığı seçimine bağlamış durumda. Kendisinin aday olamayacağını o da görüyor. Kendisini cezaevinden çıkaracak bir cumhurbaşkanının seçilmesini istiyor. Özgür Özel’i daha samimi buluyor. “Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı seçilse dahi bize sahip çıkmaz. Bizi satar. Şu ana kadar ciddi bir desteğini görmedik. Ama Özgür Özel şimdiye kadar samimi olarak destek verdi. Bizi satmadı. Ben Özgür Özel’e güveniyorum. Özgür Özel cumhurbaşkanı seçilirse bizi çıkarır” dediği ifade ediliyor. Ekrem İmamoğlu’nun bu değerlendirmesinden sonra Yeni Parti’de cumhurbaşkanı adayı olarak Özgür Özel’in ismi ön plana çıkmaya başladı. Yeni Partililer, “Mansur Yavaş elini taşın altına koymuyor ama cumhurbaşkanı olmak istiyor. Mücadeleyi Özgür Özel veriyor. Taban Özgür Özel’i sevdi. Kavgayı kim veriyorsa Cumhurbaşkanı adayı da o olmalı” diyorlar. Ama ister kabul et ister etme Özgür Özel aslanlar gibi mücadele ediyor. Cumhurbaşkanı adaylığı da hakkıdır.