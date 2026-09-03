https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/yediemin-otoparkina-cekilen-kadife-sahibine-kavustu-1108463735.html

Yediemin otoparkına çekilen 'Kadife' sahibine kavuştu

Yediemin otoparkına çekilen 'Kadife' sahibine kavuştu

Sputnik Türkiye

Ankara'da polis ekipleri tarafından bulunan ve Yediemin otoparkına götürülen Kadife isimli eşek sahibine kavuştu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T12:12+0300

2026-09-03T12:12+0300

2026-09-03T12:12+0300

yaşam

ankara

eşek

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Ankara'da kaybolan ve polis ekipleri tarafından çekiciyle yediemin otoparkına götürülen "Kadife" isimli eşek sahibine kavuştu. 6 yıldır baktığı eşeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Orhan Figan, Kadife'nin yavrusunu bulmak için sürüden ayrıldığını anlatırken, bin 246 lira ceza ödeyerek geri aldığı eşeğini artık 'sağlam kazığa' bağlayacağını anlattı. Çekiciye yüklendiği görüntüler sosyal medyada gündem olmuştuAnkara Altındağ'da çekiciyle yediemin otoparkına götürülen Kadife'nin görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, eşeğin sahibi Orhan Figan yaşadıklarını anlattı. Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan Figan, sabah saatlerinde çobanın kendisini arayarak, "Kadife" adını verdiği eşeğinin gece saat 02.00 sularında kaybolduğunu söylediğini belirtti.Figan, "Her yeri aradım ama eşeği bulamadım. 'Dron yardımıyla bulurum' diye dronu getirdim baktım ama yine bulamadım. Eşeği bulamayınca muhtara, arkadaşlarıma haber verdim. Bulamayınca da artık ümidi kesmiştim." ifadelerini kullandı.112'yi aradım dalga geçiyorsun dedilerFigan, 6 yıldır baktığı eşeğinin bulunma anını şöyle anlattı:"Arkadaşım 'eşeğini buldum' diyerek gece saatlerinde bana mesaj attı. 'Nereden buldun?’ dedim, 'yediemin otoparkında' dedi, dalga geçiyor sandım. Arkadaşım, bana sosyal medyada bulduğunu söyleyerek link attı. Bir baktım, gerçekten benim eşek. Linki görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradım. 112'den de, önce inanmadılar, telefonu kapattılar, dalga geçtiğimi sandılar. Sonra tekrar bir daha aradım, 'tamam dediler, biz de öyle bir ihbar gördük senin eşek Pursaklılar yediemin otoparkında' dedi."Cezasını ödedi eşeğini aldıEşeğini teslim almak için hemen otoparka gittiğini aktaran Figan, "Polis arkadaşlar sağ olsun, eşeğin yemini ve suyunu vermişler. Polisler, 'eşeğini al ama bunun cezasını sana kesmemiz lazım' dediler. Cezamın fişini kestiler, eşeğimi teslim ettiler." dedi.Eşeğin sürüden ayrılma sebebinin "yavrusunu aramak" olduğunu ifade eden Figan, şöyle devam etti:"Benim için eşeğin bu kadar kıymetli olmasının nedeni sürüyü bırakmamasıdır. Bu davar eşeğidir. Eşeğimin sıpasını başka bir sürüye gönderdim. Eşeğim de yavrusunu bulmak için gitmiş. Normalde bu eşek kesinlikle davarı bırakmaz. Bu yüzden kaçmış, sağ olsun yediemin otoparkına götürmüşler. Ben de 1246 lira ceza miktarını ödedim, eşeğimi teslim aldım."Eşeğini kaybettiğinde yaşadığı üzüntüyü paylaşan Figan, "Bir daha böyle bir eşek bulamayız diye moralim bozuldu. Çünkü davar eşeği bulmak zor. Eşeğimi artık sağlam kazığa bağlayacağım, en sökülmeyecek ağaca bağlayacağım. O da artık akıllandı gitmiyor, çekiciye binmemek için gitmiyor." diye konuştu.

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