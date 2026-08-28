https://anlatilaninotesi.com.tr/20260828/sehirde-rakun-istilasi-evlere-girip-elektrik-kablolarini-kemirdiler-tapinagi-mesken-tuttular-1108321904.html

Şehirde rakun istilası: Evlere girip elektrik kablolarını kemirdiler, tapınağı mesken tuttular

Şehirde rakun istilası: Evlere girip elektrik kablolarını kemirdiler, tapınağı mesken tuttular

Sputnik Türkiye

Japonya'da sayıları giderek artan rakunlar ev ve tapınaklara girerek çatılara zarar verdi, elektrik kablolarını kemirdi ve Kobe kentindeki bir tapınağı istila... 28.08.2026, Sputnik Türkiye

2026-08-28T15:55+0300

2026-08-28T15:55+0300

2026-08-28T15:55+0300

yaşam

japonya

rakun

ayı

istila

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Japonya'da doğal yaşam alanlarının dışına çıkan ayı probleminin ardından ülkede bu kez de rakunlar, ev ve tapınaklara girerek çeşitli hasarlara yol açmaya başladı. Kobe kentinde 80 yıllık bir tapınağın, rakunlar tarafından üçüncü kez mesken tutulduğu bildirildi. Tapınağın çatısını kullanan bir rakun ailesi, çatı altında dar bir bölgeyi yuva haline getirdi.Tapınağın rahibi, çatıdaki yaprakları temizlediği sırada sesler duyduktan sonra hayvanların geri döndüğünü fark etti. Daha sonra yapılan incelemede yapının çevresinde rakunlara ait ayak izleri bulundu.Kabloları kemirip su baskınına neden oldularTapınak daha önce de rakunların yol açtığı hasarla karşı karşıya kalmıştı. Önceki istilalardan birinde rakunlar ana salonun tavanındaki ekipmanları kemirmesi sonucu su baskınına neden olmuştu.Hayvanların girişini engellemek için bariyerler yerleştirilmesine rağmen rakunlar, tapınağa sonradan eklenen bölümlerden tekrardan girmeyi başardılar. Zararlılarla mücadele ekipleri tavanda bir bölüm açarak çatı arasına ulaşmasıyla düzenlenen 'operasyon' sonucunda 3 yavru rakun yakalandı.Rakunlarla mücadele programı başlatıldıKobe'de rakun sorununa karşı daha geniş kapsamlı bir mücadele programı yürütülüyor. "Raccoon Busters" adı verilen program kapsamında kayıtlı yerel gruplara kafes kullanımı konusunda eğitim veriliyor ve ekipman desteği sağlanıyor.Japonya'da rakunların yanı sıra ayılarla insan karşılaşmaları da son yıllarda ciddi bir sorun haline geldi. Ülke, 2025 mali yılında ayı saldırıları açısından tarihinin en ölümcül dönemini yaşarken, 216 olayda 238 kişi zarar gördü ve 13 kişi hayatını kaybetti. Nisan ayından bu yana da en az 6 kişinin ayı saldırılarında öldüğü bildirilirken, 35'ten fazla kişi yaralandı Yetkililer, ayıların ormanlardaki besin kaynaklarının azalması ve yerleşim bölgelerinde yiyecek bulabilmeleri nedeniyle insanlara daha fazla yaklaştığını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/sarhos-rakun-banyoda-sizdi-1101504701.html

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japonya, rakun, ayı, istila