https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/muteahhitten-200-bin-euro-rusvet-istedi-iddiasi-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1108444824.html

'Müteahhitten 200 bin euro rüşvet istedi' iddiası: CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı

'Müteahhitten 200 bin euro rüşvet istedi' iddiası: CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar, ruhsat onayı karşılığında bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T20:56+0300

2026-09-02T20:56+0300

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chp

n.ö

edirne belediyesi

edirne cumhuriyet başsavcılığı

müteahhit

rüşvet

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Müteahhit N.Ö, Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar'ın kendisinden rüşvet istediğine dair şikayette bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yağcılar'ın, ruhsat onayı karşılığında müteahhitten 200 bin euro rüşvet istediği öne sürüldü.Yağcılar'ın müteahhitle bir parkta buluşarak rüşvet pazarlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen Yağcılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-izmirde-konustu-esnaf-bakanligi-kurulmali-1108441580.html

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chp, n.ö, edirne belediyesi, edirne cumhuriyet başsavcılığı, müteahhit, rüşvet