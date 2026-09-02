https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/muteahhitten-200-bin-euro-rusvet-istedi-iddiasi-chpli-belediye-meclis-uyesi-tutuklandi-1108444824.html
'Müteahhitten 200 bin euro rüşvet istedi' iddiası: CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
'Müteahhitten 200 bin euro rüşvet istedi' iddiası: CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar, ruhsat onayı karşılığında bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T20:56+0300
2026-09-02T20:56+0300
2026-09-02T21:37+0300
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chp
n.ö
edirne belediyesi
edirne cumhuriyet başsavcılığı
müteahhit
rüşvet
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Müteahhit N.Ö, Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar'ın kendisinden rüşvet istediğine dair şikayette bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yağcılar'ın, ruhsat onayı karşılığında müteahhitten 200 bin euro rüşvet istediği öne sürüldü.Yağcılar'ın müteahhitle bir parkta buluşarak rüşvet pazarlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen Yağcılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-izmirde-konustu-esnaf-bakanligi-kurulmali-1108441580.html
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chp, n.ö, edirne belediyesi, edirne cumhuriyet başsavcılığı, müteahhit, rüşvet
chp, n.ö, edirne belediyesi, edirne cumhuriyet başsavcılığı, müteahhit, rüşvet
'Müteahhitten 200 bin euro rüşvet istedi' iddiası: CHP'li belediye meclis üyesi tutuklandı
20:56 02.09.2026 (güncellendi: 21:37 02.09.2026)
Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar, ruhsat onayı karşılığında bir müteahhitten rüşvet istediği iddiasıyla tutuklandı.
Müteahhit N.Ö, Edirne Belediyesi'nin CHP’li meclis üyesi ve imar komisyonu başkanı Engin Yağcılar'ın kendisinden rüşvet istediğine dair şikayette bulundu.
Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında Yağcılar'ın, ruhsat onayı karşılığında müteahhitten 200 bin euro rüşvet istediği öne sürüldü.
Yağcılar'ın müteahhitle bir parkta buluşarak rüşvet pazarlığı yaptığı iddiası üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Adliyeye sevk edilen Yağcılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "rüşvet" suçlamasıyla tutuklandı.