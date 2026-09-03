https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/vladivostokta-kritik-gorusme-putin-ve-endonezya-lideri-subianto-bir-araya-geldiler-1108453009.html

Vladivostok’ta kritik görüşme: Putin ve Endonezya lideri Subianto bir araya geldiler

Vladivostok’ta kritik görüşme: Putin ve Endonezya lideri Subianto bir araya geldiler

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin, Vladivostok’ta düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile ikili bir görüşme gerçekleştirdi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T08:14+0300

2026-09-03T08:14+0300

2026-09-03T08:15+0300

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doğu ekonomik forumu (eef)

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Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ve ekonomik işbirliği adımları ele alındı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Endonezya'nın Güneydoğu Asya'daki kilit ortaklardan biri olduğunu belirterek iki ülke arasındaki köklü dostluk bağlarına vurgu yaptı.Ticaret hacmi yüzde 12’den fazla arttıEndonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya forumun "ana konuğu"olarak katılım sağladığı için teşekkür eden Putin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Hükümetlerarası Komisyonu’nun faaliyetleri de değerlendirildi.Heyetler arası görüşmede üst düzey katılımGörüşmeye Rus tarafında Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Birinci Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, başbakan yardımcıları Dmitriy Patruşev ve Yuriy Trutnev, Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Savunma Bakan Yardımcısı Vasiliy Osmakov, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev, Rosneft Başkanı İgor Seçin, Rusya Federal Uzay Ajansı (Roskosmos) Başkanı Dmitriy Bakanov, Delovaya Rossiya Başkanı Aleksey Repik ve iş insanı Oleg Deripaska gibi üst düzey yetkililer katıldı.Subianto’nun bu ziyareti, 2026 yılı içerisinde Rusya’ya gerçekleştirdiği ikinci ziyaret olurken, iki lider arasındaki altıncı resmi temas olarak kayıtlara geçti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/lavrov-batidan-yaptirimlari-kaldirmasini-dilenmeyecegiz-1108451658.html

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rusya, malezya, vladimir putin, prabowo subianto, vladivostok, doğu ekonomik forumu (eef)