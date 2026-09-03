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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/lavrov-batidan-yaptirimlari-kaldirmasini-dilenmeyecegiz-1108451658.html
Lavrov: Batı'dan yaptırımları kaldırmasını dilenmeyeceğiz
Lavrov: Batı'dan yaptırımları kaldırmasını dilenmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğini ve eski işbirliği modeline dönmek için ricada... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T07:45+0300
2026-09-03T07:46+0300
dünya
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
batı
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şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamındaki konuşmasında uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Avrupa ile ilişkilere değinen Rus diplomat, Rusya'nın ideolojik yaklaşımları bir kenara bırakarak ekonomik ve sosyal alanlardaki doğal çıkarlara odaklanmak isteyen tüm taraflarla temas kurmaya açık olduğunu belirtti.Batı’nın yaptırımlarıAvrupa'nın yaptırımlar vasıtasıyla küresel ilişkilerdeki hegemonyasını korumaya çalıştığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın kendisini Avrupa'dan izole etmek istemediğini, aksine Batı tarafının duvar ördüğünü belirterek şunu dedi:Batılı ülkelerin Avrasya coğrafyasını bölmeye çalıştığını kaydeden Rus bakan, Avrupa'da neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımların varlığını sürdürdüğünü söyledi.Almanya politikalarını da eleştiren Lavrov, Leipzig'deki İHA olayı gibi konularda Berlin yönetiminden net bir bilgi alamadıklarını bildirdi.Almanya'nın Rusya Konsolosluğu ve Rus Evi'ni kapatma kararına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, bu adımın mütekabiliyet gereği Rusya'daki Goethe Enstitüsü şubesinin faaliyetlerinin durdurulmasına yol açacağını kaydetti.Ukrayna, ABD ve NATOUkrayna krizine de değinen Lavrov, Kiev yönetiminin anayasal hakları kapsayan dil ve din özgürlüklerini ihlal ettiğine dikkat çekti.ABD yönetimiyle gerçekleşen temaslara atıfta bulunan diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki dini kısıtlamaları gündeme getirdiğini belirtti. Krizin çözümüne ilişkin şartların sahada atılan adımların yanı sıra 2022'deki referandumda halkın ortaya koyduğu irade doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.NATO'nun varlığını sürdürebilmek için yapay gerekçeler aradığını öne süren Lavrov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO’nun da feshedilmesi gerektiğini vurguladı.Bakan ayrıca NATO'nun Asya-Pasifik bölgesine doğru genişleme çabalarını, Seul ve Tokyo'nun ABD ile nükleer işbirliğini geliştirme arayışlarını eleştirdi.Çin ve HindistanRusya'nın Doğu politikasına ve Asya'daki ortaklıklarına vurgu yapan Lavrov, Çin ve Hindistan'ın stratejik öneme sahip ana partnerler olduğunu belirtti.İki ülke ile ‘Rusya-Hindistan-Çin’ formatındaki işbirliğini korumak istediklerini söyleyen Dışişleri Bakanı, özellikle nükleer enerji ve ticaret alanındaki projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.Rus bakan, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki entegrasyonun derinleştiğine dikkat çekildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-irana-butun-bunlari-yuzde-99-oranla-ortadoguya-ve-israile-yardim-etmek-icin-yapiyoruz-1108450252.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, ukrayna, nato, abd, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), vladimir putin
rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, batı, ukrayna, nato, abd, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), vladimir putin

Lavrov: Batı'dan yaptırımları kaldırmasını dilenmeyeceğiz

07:45 03.09.2026 (güncellendi: 07:46 03.09.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ülkesinin Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını hiçbir zaman talep etmeyeceğini ve eski işbirliği modeline dönmek için ricada bulunmayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Doğu Ekonomi Forumu kapsamındaki konuşmasında uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Avrupa ile ilişkilere değinen Rus diplomat, Rusya'nın ideolojik yaklaşımları bir kenara bırakarak ekonomik ve sosyal alanlardaki doğal çıkarlara odaklanmak isteyen tüm taraflarla temas kurmaya açık olduğunu belirtti.

Batı’nın yaptırımları

Avrupa'nın yaptırımlar vasıtasıyla küresel ilişkilerdeki hegemonyasını korumaya çalıştığını söyleyen Lavrov, Rusya'nın kendisini Avrupa'dan izole etmek istemediğini, aksine Batı tarafının duvar ördüğünü belirterek şunu dedi:
"Eski işbirliği modellerine dönmek için kimsenin kapısını çalmayacağız veya 'Bizi affedin, yaptırımları kaldırın' diye dilenmeyeceğiz. Bu durum halkımızın karakterine ve genetiğine aykırı."
Batılı ülkelerin Avrasya coğrafyasını bölmeye çalıştığını kaydeden Rus bakan, Avrupa'da neo-emperyal ve aşırı sağcı yaklaşımların varlığını sürdürdüğünü söyledi.
Almanya politikalarını da eleştiren Lavrov, Leipzig'deki İHA olayı gibi konularda Berlin yönetiminden net bir bilgi alamadıklarını bildirdi.
Almanya'nın Rusya Konsolosluğu ve Rus Evi'ni kapatma kararına dikkat çeken Dışişleri Bakanı, bu adımın mütekabiliyet gereği Rusya'daki Goethe Enstitüsü şubesinin faaliyetlerinin durdurulmasına yol açacağını kaydetti.

Ukrayna, ABD ve NATO

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, Kiev yönetiminin anayasal hakları kapsayan dil ve din özgürlüklerini ihlal ettiğine dikkat çekti.
ABD yönetimiyle gerçekleşen temaslara atıfta bulunan diplomat, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos 2025'te Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede Ukrayna'daki dini kısıtlamaları gündeme getirdiğini belirtti. Krizin çözümüne ilişkin şartların sahada atılan adımların yanı sıra 2022'deki referandumda halkın ortaya koyduğu irade doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.
NATO'nun varlığını sürdürebilmek için yapay gerekçeler aradığını öne süren Lavrov, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO’nun da feshedilmesi gerektiğini vurguladı.
Bakan ayrıca NATO'nun Asya-Pasifik bölgesine doğru genişleme çabalarını, Seul ve Tokyo'nun ABD ile nükleer işbirliğini geliştirme arayışlarını eleştirdi.

Çin ve Hindistan

Rusya'nın Doğu politikasına ve Asya'daki ortaklıklarına vurgu yapan Lavrov, Çin ve Hindistan'ın stratejik öneme sahip ana partnerler olduğunu belirtti.
İki ülke ile ‘Rusya-Hindistan-Çin’ formatındaki işbirliğini korumak istediklerini söyleyen Dışişleri Bakanı, özellikle nükleer enerji ve ticaret alanındaki projelerin artarak devam edeceğini vurguladı.
Rus bakan, BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) kapsamındaki entegrasyonun derinleştiğine dikkat çekildi.
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