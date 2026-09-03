https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/venezuelada-secim-ne-zaman-olacak-rodriguez-tarih-vermedi-ulke-hazir-oldugunda-1108454836.html

Venezuela'da seçim ne zaman olacak? Rodriguez tarih vermedi: 'Ülke hazır olduğunda'

Venezuela'da seçim ne zaman olacak? Rodriguez tarih vermedi: 'Ülke hazır olduğunda'

Sputnik Türkiye

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkede gerekli şartlar sağlandığında seçim yapılacağını belirterek seçim tarihi konusunda net bir takvim... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T09:26+0300

2026-09-03T09:26+0300

2026-09-03T09:26+0300

dünya

pam bondi

venezuela

delcy rodriguez

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Venezuela'nın başkenti Caracas'taki Devlet Başkanı Sarayı Miraflores'te düzenlenen basın toplantısında konuşan Rodriguez, 5 Ocak'ta görevi devralmasından bu yana "gece gündüz" çalıştığını söyledi.Venezuela'da gerekli şartlar sağlandığında seçime gidileceğini vurgulayan Rodriguez, "Seçim olacak ama ülke hazır olduğunda" ifadesini kullandı.Rodriguez, Venezuela'nın sandık başına gitmeye tamamen hazır olması için çalıştığını belirterek, ülkede seçim yapılacağını ancak sürecin "Venezuela'nın tamamen hazır olduğu koşullarda gerçekleşeceğini" dile getirdi.Trump: Venezuela seçime henüz hazır değilVenezuela'da demokratik huzurun sağlanması ve ülkeye yönelik yaptırım çemberinin kırılması için yoğun diplomasi yürüttüğünü ifade eden Rodriguez, ülkede yürürlükte olan bir Anayasa ve Anayasa'nın güvence altına aldığı demokratik bir düzen bulunduğunu söyledi.Rodriguez, "Seçim tarihini belirleyen merci de ben değilim" diyerek seçim için herhangi bir tarih vermedi. ABD Başkanı Donald Trump da daha önce Venezuela'nın seçimlere "henüz hazır olmadığını" belirterek ülkenin daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu savunmuştu.Petrol anlaşmaları genişletildiÖte yandan Rodriguez'in seçimlere ilişkin açıklamaları, Caracas ile Washington arasında son günlerde hız kazanan diplomatik ve ekonomik temasların gölgesinde geldi. ABD ile 28 Ağustos'ta açıklanan kapsamlı petrol iş birliği anlaşmasının ardından Venezuela yönetimi, ülkenin enerji sektörüne yeni yabancı yatırımlar çekmeye yönelik adımlarını sürdürüyor.Venezuela hükümeti petrol üretimini artırmak amacıyla yeni anlaşmalar imzalamaya devam ediyor. Ülke, ABD'li Chevron ve İtalyan Eni ile mevcut ortaklıkların kapsamını genişleten yeni anlaşmalar imzaladı.Devlet petrol şirketi PDVSA ile imzalanan anlaşmalar kapsamında bazı ortak işletmelerin sözleşmeleri yeni hidrokarbon yasasına uyumlu hale getirilirken, İtalyan Eni ile Orinoco Petrol Kuşağı'ndaki Junin 5 bloğunun işletilmesine yönelik üretim paylaşımı sözleşmesi imzalandı.Chevron ise Venezuela'daki yatırımlarını önümüzdeki 5 yılda 7 milyar dolara çıkarmayı ve ülkedeki üretim kapasitesini iki katın üzerine çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.Ne olmuştu?Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi ABD'nin ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlediğini duyurmuştu.ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi ise Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-venezueladaki-65-milyar-varilden-fazla-petrol-rezervinin-cogunlugu-uzerinde-kontrol-sahibi-1108407715.html

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