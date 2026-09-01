https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-venezueladaki-65-milyar-varilden-fazla-petrol-rezervinin-cogunlugu-uzerinde-kontrol-sahibi-1108407715.html

ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak

ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak

Sputnik Türkiye

ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.

2026-09-01T15:49+0300

2026-09-01T15:49+0300

2026-09-01T15:49+0300

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abd

pete hegseth

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Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington ile Caracas arasında imzalanan 'petrol anlaşmasına' dair açıklama yaptı. Açıklamada, anlaşmanın, "ABD'nin enerji üstünlüğünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek" amacıyla imzalandığı belirtildi.'Düşük maliyetle' petrol satın alma hakkıAnlaşmanın ABD'ye, rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi.Açıklamada, Venezuela'daki milyonlarca varil ham petrolün, ABD'deki rafinerilerde işleneceği ve üretimde ise Amerikan sondaj ekipmanları ve altyapısının kullanılacağı vurgulandı.Böylece ABD'de milyarlarca dolarlık yatırımın ve binlerce istihdamın destekleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşma ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik "istikrar, yeniden inşa ve demokratik geçiş planının önemli bir parçası" olarak nitelendirildi.

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