https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/abd-venezueladaki-65-milyar-varilden-fazla-petrol-rezervinin-cogunlugu-uzerinde-kontrol-sahibi-1108407715.html
ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak
ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak
Sputnik Türkiye
ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.
2026-09-01T15:49+0300
2026-09-01T15:49+0300
2026-09-01T15:49+0300
dünya
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abd
pete hegseth
marco rubio
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Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington ile Caracas arasında imzalanan 'petrol anlaşmasına' dair açıklama yaptı. Açıklamada, anlaşmanın, "ABD'nin enerji üstünlüğünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek" amacıyla imzalandığı belirtildi.'Düşük maliyetle' petrol satın alma hakkıAnlaşmanın ABD'ye, rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi.Açıklamada, Venezuela'daki milyonlarca varil ham petrolün, ABD'deki rafinerilerde işleneceği ve üretimde ise Amerikan sondaj ekipmanları ve altyapısının kullanılacağı vurgulandı.Böylece ABD'de milyarlarca dolarlık yatırımın ve binlerce istihdamın destekleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşma ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik "istikrar, yeniden inşa ve demokratik geçiş planının önemli bir parçası" olarak nitelendirildi.
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venezuela, abd, pete hegseth, marco rubio
venezuela, abd, pete hegseth, marco rubio
ABD, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde kontrol sahibi olacak
ABD ile Venezuela, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış petrol rezervinin çoğunluğu üzerinde Washington'ın kontrol sahibi olacağı bir anlaşmaya imza attı.
Beyaz Saray, Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin kontrolüne ilişkin Washington ile Caracas arasında imzalanan 'petrol anlaşmasına' dair açıklama yaptı. Açıklamada, anlaşmanın, "ABD'nin enerji üstünlüğünü güvence altına almak ve Venezuela'nın ekonomik toparlanmasını desteklemek" amacıyla imzalandığı belirtildi.
'Düşük maliyetle' petrol satın alma hakkı
Anlaşmanın ABD'ye, rezerv büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ikinci özel petrol şirketi olması beklenen yeni Venezuelalı şirkette güçlü yönetim yetkileri ve ekonomik payın yanı sıra düşük maliyetle petrol satın alma hakkı da sağladığı ifade edildi.
Anlaşmanın ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
ve Savunma Bakanı Pete Hegseth
tarafından imzalandığı aktarılan açıklamada, Washington'ın, 65 milyar varilden fazla kanıtlanmış rezerve sahip 17 petrol sahası için 100 yıllık
imtiyaz elde ettiği kaydedildi.
Açıklamada, Venezuela'daki milyonlarca varil ham petrolün, ABD'deki rafinerilerde işleneceği ve üretimde ise Amerikan sondaj ekipmanları ve altyapısının kullanılacağı vurgulandı.
Böylece ABD'de milyarlarca dolarlık yatırımın ve binlerce istihdamın destekleneceği belirtilen açıklamada, söz konusu anlaşma ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Venezuela'ya yönelik "istikrar, yeniden inşa ve demokratik geçiş planının önemli bir parçası" olarak nitelendirildi.