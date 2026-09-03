https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ukraynali-milletvekili-zorla-seferberlik-uygulamalari-ulkeyi-siddet-uygulayan-bir-ulus-gibi-1108448477.html
Ukraynalı milletvekili: Zorla seferberlik uygulamaları ülkeyi 'şiddet uygulayan bir ulus' gibi gösteriyor
Ukraynalı milletvekili: Zorla seferberlik uygulamaları ülkeyi 'şiddet uygulayan bir ulus' gibi gösteriyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin seferberlik kapsamındaki kişileri zorla alıkoyarak orduya katılmaya... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T01:09+0300
2026-09-03T01:09+0300
2026-09-03T01:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
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yüksek rada
askerlik şubesi
seferberlik
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Ukrayna Parlamentosu milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. YouTube kanalında yayınladığı bir videoda konuşan Mazuraşu, vatandaşların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaya zorlanmasının şiddeti desteklemek anlamına geldiğini vurguladı.Mazuraşu, “Eğer insanların bu şekilde ülkeye saygı duymasını ve sevmesini, baskı altında onu savunmasını istiyorsanız, bu şiddeti desteklemektir. Şiddet yoluyla sevgi elde etmek tecavüzdür. Bu, şiddet uygulayan bir ulus anlamına gelir” ifadelerini kullandı.Milletvekili ayrıca, yalnızca vatandaşlara şiddet uygulayan ve onları kaçıran askerlik şubesi personelini değil, bu tür uygulamalara izin veren yetkilileri de suçladı. Mazuraşu, aktif görevdeki askerlerin yorgunluk ve tükenmişlik yaşamasına rağmen terhis edilmemesine de tepki gösterdi.Ukrayna yönetimi, son dönemde orduda personel yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin gözaltına alınması sırasında askerlik şubesi görevlilerinin güç kullandığına dair görüntüler, ülkede sık sık tartışma ve protestolara yol açıyor.Sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda, Ukraynalı askere alma merkezi görevlilerinin askerlik çağındaki erkekleri zorla minibüslere bindirdiği ve bazı durumlarda fiziksel güç uyguladığı görülüyor. Askerlik çağındaki birçok Ukraynalının ise seferberlikten kaçınmak amacıyla ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı, evlerinde saklandığı veya farklı yollara başvurduğu bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharovadan-kievin-tehditlerine-tepki-teror-metotlariyla-devlet-mekanizmasinin-birlesimi-1108419666.html
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ukrayna parlamentosu, yüksek rada, askerlik şubesi, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna
ukrayna parlamentosu, yüksek rada, askerlik şubesi, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna
Ukraynalı milletvekili: Zorla seferberlik uygulamaları ülkeyi 'şiddet uygulayan bir ulus' gibi gösteriyor
Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin seferberlik kapsamındaki kişileri zorla alıkoyarak orduya katılmaya zorlamasının, Ukrayna'yı "şiddet uygulayan bir ulus" görüntüsüne büründürdüğünü belirtti.
Ukrayna Parlamentosu milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. YouTube kanalında yayınladığı bir videoda konuşan Mazuraşu, vatandaşların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaya zorlanmasının şiddeti desteklemek anlamına geldiğini vurguladı.
Mazuraşu, “Eğer insanların bu şekilde ülkeye saygı duymasını ve sevmesini, baskı altında onu savunmasını istiyorsanız, bu şiddeti desteklemektir. Şiddet yoluyla sevgi elde etmek tecavüzdür. Bu, şiddet uygulayan bir ulus anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
Milletvekili ayrıca, yalnızca vatandaşlara şiddet uygulayan ve onları kaçıran askerlik şubesi personelini değil, bu tür uygulamalara izin veren yetkilileri de suçladı. Mazuraşu, aktif görevdeki askerlerin yorgunluk ve tükenmişlik yaşamasına rağmen terhis edilmemesine de tepki gösterdi.
Ukrayna yönetimi, son dönemde orduda personel yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin gözaltına alınması sırasında askerlik şubesi görevlilerinin güç kullandığına dair görüntüler, ülkede sık sık tartışma ve protestolara yol açıyor.
Sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda, Ukraynalı askere alma merkezi görevlilerinin askerlik çağındaki erkekleri zorla minibüslere bindirdiği ve bazı durumlarda fiziksel güç uyguladığı görülüyor. Askerlik çağındaki birçok Ukraynalının ise seferberlikten kaçınmak amacıyla ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı, evlerinde saklandığı veya farklı yollara başvurduğu bildiriliyor.