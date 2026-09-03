Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/ukraynali-milletvekili-zorla-seferberlik-uygulamalari-ulkeyi-siddet-uygulayan-bir-ulus-gibi-1108448477.html
Ukraynalı milletvekili: Zorla seferberlik uygulamaları ülkeyi 'şiddet uygulayan bir ulus' gibi gösteriyor
Ukraynalı milletvekili: Zorla seferberlik uygulamaları ülkeyi 'şiddet uygulayan bir ulus' gibi gösteriyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin seferberlik kapsamındaki kişileri zorla alıkoyarak orduya katılmaya... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T01:09+0300
2026-09-03T01:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna parlamentosu
yüksek rada
askerlik şubesi
seferberlik
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101848321_0:41:1184:707_1920x0_80_0_0_ba0b27e5b31ef24226c5a9f4c199acc9.png
Ukrayna Parlamentosu milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. YouTube kanalında yayınladığı bir videoda konuşan Mazuraşu, vatandaşların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaya zorlanmasının şiddeti desteklemek anlamına geldiğini vurguladı.Mazuraşu, “Eğer insanların bu şekilde ülkeye saygı duymasını ve sevmesini, baskı altında onu savunmasını istiyorsanız, bu şiddeti desteklemektir. Şiddet yoluyla sevgi elde etmek tecavüzdür. Bu, şiddet uygulayan bir ulus anlamına gelir” ifadelerini kullandı.Milletvekili ayrıca, yalnızca vatandaşlara şiddet uygulayan ve onları kaçıran askerlik şubesi personelini değil, bu tür uygulamalara izin veren yetkilileri de suçladı. Mazuraşu, aktif görevdeki askerlerin yorgunluk ve tükenmişlik yaşamasına rağmen terhis edilmemesine de tepki gösterdi.Ukrayna yönetimi, son dönemde orduda personel yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin gözaltına alınması sırasında askerlik şubesi görevlilerinin güç kullandığına dair görüntüler, ülkede sık sık tartışma ve protestolara yol açıyor.Sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda, Ukraynalı askere alma merkezi görevlilerinin askerlik çağındaki erkekleri zorla minibüslere bindirdiği ve bazı durumlarda fiziksel güç uyguladığı görülüyor. Askerlik çağındaki birçok Ukraynalının ise seferberlikten kaçınmak amacıyla ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı, evlerinde saklandığı veya farklı yollara başvurduğu bildiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharovadan-kievin-tehditlerine-tepki-teror-metotlariyla-devlet-mekanizmasinin-birlesimi-1108419666.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/10/1101848321_94:0:1090:747_1920x0_80_0_0_5e93082c6d6c8c1ff798b4f4a38393f2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ukrayna parlamentosu, yüksek rada, askerlik şubesi, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna
ukrayna parlamentosu, yüksek rada, askerlik şubesi, seferberlik, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna

Ukraynalı milletvekili: Zorla seferberlik uygulamaları ülkeyi 'şiddet uygulayan bir ulus' gibi gösteriyor

01:09 03.09.2026
© SputnikUkrayna Parlamentosu Yüksek Rada
Ukrayna Parlamentosu Yüksek Rada - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© Sputnik
Abone ol
Ukrayna Parlamentosu (Yüksek Rada) milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin seferberlik kapsamındaki kişileri zorla alıkoyarak orduya katılmaya zorlamasının, Ukrayna'yı "şiddet uygulayan bir ulus" görüntüsüne büründürdüğünü belirtti.
Ukrayna Parlamentosu milletvekili Georgiy Mazuraşu, askere alma merkezlerinin uygulamalarına yönelik sert eleştirilerde bulundu. YouTube kanalında yayınladığı bir videoda konuşan Mazuraşu, vatandaşların Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmaya zorlanmasının şiddeti desteklemek anlamına geldiğini vurguladı.
Mazuraşu, “Eğer insanların bu şekilde ülkeye saygı duymasını ve sevmesini, baskı altında onu savunmasını istiyorsanız, bu şiddeti desteklemektir. Şiddet yoluyla sevgi elde etmek tecavüzdür. Bu, şiddet uygulayan bir ulus anlamına gelir” ifadelerini kullandı.
Milletvekili ayrıca, yalnızca vatandaşlara şiddet uygulayan ve onları kaçıran askerlik şubesi personelini değil, bu tür uygulamalara izin veren yetkilileri de suçladı. Mazuraşu, aktif görevdeki askerlerin yorgunluk ve tükenmişlik yaşamasına rağmen terhis edilmemesine de tepki gösterdi.
Ukrayna yönetimi, son dönemde orduda personel yetersizliğiyle karşı karşıya bulunuyor. Seferberlik kapsamındaki kişilerin gözaltına alınması sırasında askerlik şubesi görevlilerinin güç kullandığına dair görüntüler, ülkede sık sık tartışma ve protestolara yol açıyor.
Sosyal medyada yayınlanan bazı videolarda, Ukraynalı askere alma merkezi görevlilerinin askerlik çağındaki erkekleri zorla minibüslere bindirdiği ve bazı durumlarda fiziksel güç uyguladığı görülüyor. Askerlik çağındaki birçok Ukraynalının ise seferberlikten kaçınmak amacıyla ülkeyi yasa dışı yollarla terk etmeye çalıştığı, evlerinde saklandığı veya farklı yollara başvurduğu bildiriliyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
UKRAYNA KRİZİ
Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’
Dün, 08:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала