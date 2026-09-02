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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharovadan-kievin-tehditlerine-tepki-teror-metotlariyla-devlet-mekanizmasinin-birlesimi-1108419666.html
Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’
Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya hava sahasındaki uçuşların güvenliğine ilişkin ‘uyarı’ niteliğindeki... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
vladimir zelenskiy
terör
batı
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Doğu Ekonomi Forumu marjında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin faaliyetlerinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Kiev rejiminin tepeden tırnağa terörle sarıldığını söyleyen Zaharova, Batı'dan gelen denetimsiz mali akışların ve yolsuzluğun küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260901/putin-sio-dunyanin-en-guclu-bolgesel-yapilarindan-biri-1108416746.html
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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, terör, batı

Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’

08:09 02.09.2026 (güncellendi: 08:19 02.09.2026)
© Sputnik / Юрий КочетковRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© Sputnik / Юрий Кочетков
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya hava sahasındaki uçuşların güvenliğine ilişkin ‘uyarı’ niteliğindeki açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, Kiev rejimini “devlet mekanizması ile terör metotlarının birleşimi” olarak nitelendirdi.
Doğu Ekonomi Forumu marjında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin faaliyetlerinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu, devlet mekanizmasının terör yöntemleriyle kaynaşmış halidir. Bütün bunlar yurt dışından sağlanan paralarla yürütülüyor. Bu da Kiev rejiminin terörizmine uluslararası bir nitelik kazandırıyor.”
Kiev rejiminin tepeden tırnağa terörle sarıldığını söyleyen Zaharova, Batı'dan gelen denetimsiz mali akışların ve yolsuzluğun küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Bu durum sadece bir veya başka bir ülkeyle yaşanan bir çatışma meselesi değil, tüm dünyaya yönelik bir tehdit konusu.”
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