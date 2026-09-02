https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/zaharovadan-kievin-tehditlerine-tepki-teror-metotlariyla-devlet-mekanizmasinin-birlesimi-1108419666.html
Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’
Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya hava sahasındaki uçuşların güvenliğine ilişkin ‘uyarı’ niteliğindeki... 02.09.2026, Sputnik Türkiye
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Doğu Ekonomi Forumu marjında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin faaliyetlerinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:Kiev rejiminin tepeden tırnağa terörle sarıldığını söyleyen Zaharova, Batı'dan gelen denetimsiz mali akışların ve yolsuzluğun küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
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rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, terör, batı
rusya, ukrayna, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, vladimir zelenskiy, terör, batı
Zaharova'dan Kiev'in tehditlerine tepki: ‘Terör metotlarıyla devlet mekanizmasının birleşimi’
08:09 02.09.2026 (güncellendi: 08:19 02.09.2026)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in Rusya hava sahasındaki uçuşların güvenliğine ilişkin ‘uyarı’ niteliğindeki açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, Kiev rejimini “devlet mekanizması ile terör metotlarının birleşimi” olarak nitelendirdi.
Doğu Ekonomi Forumu marjında konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kiev yönetiminin faaliyetlerinin uluslararası boyutuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
“Bu, devlet mekanizmasının terör yöntemleriyle kaynaşmış halidir. Bütün bunlar yurt dışından sağlanan paralarla yürütülüyor. Bu da Kiev rejiminin terörizmine uluslararası bir nitelik kazandırıyor.”
Kiev rejiminin tepeden tırnağa terörle sarıldığını söyleyen Zaharova, Batı'dan gelen denetimsiz mali akışların ve yolsuzluğun küresel bir tehdit oluşturduğunu belirterek konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
"Bu durum sadece bir veya başka bir ülkeyle yaşanan bir çatışma meselesi değil, tüm dünyaya yönelik bir tehdit konusu.”