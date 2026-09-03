Türkiye 111 madalya kazandı: Akdeniz Oyunları ikincilikle tamamlandı
© TMOKİtalya’da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular, organizasyonu ev sahibi İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirdi.
© TMOK
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İtalya’da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular, organizasyonu ev sahibi İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirdi.
İtalya’nın Taranto kentinde gerçekleştirilen 20. Akdeniz Oyunları (Taranto 2026), milli sporcuların son gün müsabakalarıyla tamamlandı.
Organizasyonun 14. ve son gününde atletizm branşında erkekler ve kadınlar yarı maraton yarışları gerçekleştirildi. Milli atlet Ali Kaya, 1 saat 2 dakika 6 saniyelik derecesiyle yarışı ilk sırada tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. Bir diğer milli sporcu Ramazan Baştuğ ise 1 saat 4 dakika 8 saniyelik derecesiyle üçüncü olarak bronz madalya kazandı.
© Gençlik ve Spor Bakanlığıİtalya’da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular, organizasyonu ev sahibi İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirdi.
© Gençlik ve Spor Bakanlığı
Türkiye’den toplam 111 madalya
Son gün kazanılan madalyalarla birlikte Türkiye, Taranto 2026’yı 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalyayla noktaladı. Bu sonuçla Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya’nın ardından ikinci oldu.
Öte yandan oyunların kesin madalya sıralaması, erkekler sutopunda oynanacak üçüncülük ve final karşılaşmalarının ardından netleşecek. Söz konusu maçların TSİ 13.00 ve 14.30’da başlaması planlanıyor.
© Gençlik ve Spor Bakanlığıİtalya’da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular, organizasyonu ev sahibi İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirdi.
© Gençlik ve Spor Bakanlığı
Mersin 2013’ten sonra en yüksek ikinci madalya sayısı
Taranto 2026, Türkiye açısından Mersin 2013’ün ardından Akdeniz Oyunları tarihinde en fazla madalya kazanılan ikinci organizasyon oldu.
Türkiye, İzmir 1971’in ardından ikinci kez ev sahipliği yaptığı Mersin 2013’te 47 altın, 43 gümüş ve 35 bronz olmak üzere toplam 125 madalya kazanarak tarihinin en başarılı Akdeniz Oyunları performansını sergilemişti.
Milli sporcular, 2022 yılında Cezayir’in Oran kentinde düzenlenen organizasyonu ise 45 altın, 26 gümüş ve 37 bronz olmak üzere 108 madalyayla tamamlamıştı.
© Gençlik ve Spor Bakanlığıİtalya’da düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları’nda Türkiye, 41 altın, 28 gümüş ve 42 bronz olmak üzere toplam 111 madalya kazandı. Türk sporcular, organizasyonu ev sahibi İtalya’nın ardından ikinci sırada bitirdi.
© Gençlik ve Spor Bakanlığı
Altın madalyada üçüncü en yüksek sayı
Türkiye, Taranto 2026’da elde ettiği 41 altın madalyayla, altın madalya sayısı açısından Mersin 2013’teki 47 ve Oran 2022’deki 45 şampiyonluğun ardından üçüncü en yüksek seviyeye ulaştı.