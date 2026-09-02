https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/20-akdeniz-oyunlarinda-milli-sporculardan-toplam-91-madalya-turkiye-ikinci-sirada-1108417519.html

20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporculardan toplam 91 madalya: Türkiye ikinci sırada

20. Akdeniz Oyunları'nda milli sporculardan toplam 91 madalya: Türkiye ikinci sırada

Sputnik Türkiye

20. Akdeniz Oyunları'nın 12. gününde Türkiye 10 madalya kazandı. Toplamda 91'e yükselen madalya sayısıyla Türkiye madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın... 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T01:59+0300

2026-09-02T01:59+0300

2026-09-02T02:00+0300

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gümüş madalya

altın madalya

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İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 20. Akdeniz Oyunları'nın (Taranto 2026) 12. gününde milli sporcular, akşam seansında binicilik ve karatede 3 gümüş, 1 bronz, sabah seansında ise halterde 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz, kürekte 2 gümüş ve karatede 1 gümüş madalya elde etti.Binicilik engel atlama bireyselde mücadele eden Hasan Şentürk, Nespresso Van't Laekhof isimli atıyla gümüş madalya kazandı.Karate erkekler kumite 75 kiloda mücadele eden Ömer Faruk Yürür, finalde Fransa'dan Kilian Cizo'ya mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.Kadınlar kumite 61 kiloda tatamiye çıkan Fatma Naz Yenen de finalde Mısır'dan Rahma Mohamed Tolba'ya yenilerek gümüş madalya elde etti.Kadınlar kumite 68 kiloda mücadele eden Eda Eltemur ise üçüncülük karşılaşmasında Hırvatistan'dan Sadea Becirovic'i 4-3 yenerek bronz madalya kazandı.Günün sabah bölümünde halterde Yusuf Fehmi Genç altın ve gümüş, Nuray Güngör bronz, kürekte Enver Erman ve Ahmet Ali Kabadayı gümüş, karatede ise Burak Özdemir gümüş madalya kazandı.Halter erkekler 75 kiloda mücadele eden Yusuf Fehmi Genç, koparmada 153 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalya aldı. Silkmede 187 kiloluk kaldırışıyla şampiyona rekoru kıran milli sporcu, altın madalyanın sahibi oldu.Kadınlar 69 kiloda yarışan Nuray Güngör, silkmede 124 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazandı. Milli sporcu, koparmadaki üç hakkında da başarılı olamadı.Kürek erkekler tek çifte kategorisinde Enver Erman 7 dakika 18,87 saniyelik derecesiyle, erkekler hafif kilo tek çifte kategorisinde Ahmet Ali Kabadayı ise 7 dakika 27.43 saniyelik derecesiyle gümüş madalya elde etti.Karate erkekler kumite 60 kiloda mücadele eden Burak Özdemir, finalde Kosovalı Islam Selmani'ye mağlup olarak gümüş madalyada kaldı.Türkiye, organizasyonun 12. gününü 1 altın, 7 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 10 madalyayla tamamladı.Milli sporcuların Taranto 2026'daki toplam madalya sayısı 37 altın, 25 gümüş ve 29 bronz olmak üzere 91'e yükseldi.Türkiye, madalya sıralamasında ev sahibi İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldı.

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