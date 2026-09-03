https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmeyi-basaracagiz-1108483604.html

Trump: Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız

Trump: Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini istediğini ve Washington’un bu hedefe ulaşabileceğine inandığını söyledi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T22:24+0300

2026-09-03T22:24+0300

2026-09-03T22:24+0300

dünya

donald trump

abd

ukrayna

washington

miami

g20 liderler zirvesi

vladimir putin

rusya

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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini istediğini belirterek, bu konuda sonuç alınabileceği görüşünü dile getirdi.GB News’e konuşan Trump, Ukrayna’daki çatışmanın bitirilip bitirilemeyeceği sorusuna, “Bence bunu başaracağız” yanıtını verdi.Trump, “Ben sadece bunun sona ermesini istiyorum” ifadesini kullanarak, çatışmanın bitirilmesi arzusunu yineledi.ABD Başkanı ayrıca, aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etme konusunu henüz değerlendirmediğini söyledi.Trump, Putin’e olası bir davet yöneltilip yöneltilmeyeceğine ilişkin soruya, “Bunu henüz düşünmedim” karşılığını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/putinin-uc-onemli-aciklamasi-dogrudan-muzakere-batinin-gercek-niyeti-ve-abd-ile-isbirligi-sinyali-1108478794.html

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donald trump, abd, ukrayna, washington, miami, g20 liderler zirvesi, vladimir putin, rusya