https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirmeyi-basaracagiz-1108483604.html
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini istediğini ve Washington’un bu hedefe ulaşabileceğine inandığını söyledi. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T22:24+0300
2026-09-03T22:24+0300
2026-09-03T22:24+0300
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini istediğini belirterek, bu konuda sonuç alınabileceği görüşünü dile getirdi.GB News’e konuşan Trump, Ukrayna’daki çatışmanın bitirilip bitirilemeyeceği sorusuna, “Bence bunu başaracağız” yanıtını verdi.Trump, “Ben sadece bunun sona ermesini istiyorum” ifadesini kullanarak, çatışmanın bitirilmesi arzusunu yineledi.ABD Başkanı ayrıca, aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etme konusunu henüz değerlendirmediğini söyledi.Trump, Putin’e olası bir davet yöneltilip yöneltilmeyeceğine ilişkin soruya, “Bunu henüz düşünmedim” karşılığını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/putinin-uc-onemli-aciklamasi-dogrudan-muzakere-batinin-gercek-niyeti-ve-abd-ile-isbirligi-sinyali-1108478794.html
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donald trump, abd, ukrayna, washington, miami, g20 liderler zirvesi, vladimir putin, rusya
donald trump, abd, ukrayna, washington, miami, g20 liderler zirvesi, vladimir putin, rusya
Trump: Ukrayna’daki çatışmayı sona erdirmeyi başaracağız
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini istediğini ve Washington’un bu hedefe ulaşabileceğine inandığını söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesini istediğini belirterek, bu konuda sonuç alınabileceği görüşünü dile getirdi.
GB News’e konuşan Trump, Ukrayna’daki çatışmanın bitirilip bitirilemeyeceği sorusuna, “Bence bunu başaracağız” yanıtını verdi.
Trump, “Ben sadece bunun sona ermesini istiyorum” ifadesini kullanarak, çatışmanın bitirilmesi arzusunu yineledi.
ABD Başkanı ayrıca, aralık ayında Miami’de düzenlenecek G20 Zirvesi’ne Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i davet etme konusunu henüz değerlendirmediğini söyledi.
Trump, Putin’e olası bir davet yöneltilip yöneltilmeyeceğine ilişkin soruya, “Bunu henüz düşünmedim” karşılığını verdi.