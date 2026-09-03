https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-irana-butun-bunlari-yuzde-99-oranla-ortadoguya-ve-israile-yardim-etmek-icin-yapiyoruz-1108450252.html
Trump: İran'a bütün bunları yüzde 99 oranla Ortadoğu'ya ve İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz
Trump: İran'a bütün bunları yüzde 99 oranla Ortadoğu'ya ve İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar ve ekonomik yaptırımların temel amacının İsrail ve Orta Doğu’ya destek sağlamak olduğunu savundu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T04:27+0300
2026-09-03T04:27+0300
2026-09-03T04:27+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
abd
donald trump
i̇ran
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde İran’a uygulanan saldırılar ve yaptırımların ardından İran ekonomisinin 'tamamen çöktüğünü' iddia etti. İran politikasının gerekçesine ilişkin konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump, daha önceki açıklamasında İran'a 'istedikleri zaman' yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/netanyahu-yonetimim-altindaki-tum-sistemlerimiz-iranda-rejimi-devirmek-ve-onu-yenmek-icin-calisiyor-1108446795.html
i̇ran
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abd, donald trump, i̇ran
Trump: İran'a bütün bunları yüzde 99 oranla Ortadoğu'ya ve İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar ve ekonomik yaptırımların temel amacının İsrail ve Orta Doğu’ya destek sağlamak olduğunu savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde İran’a uygulanan saldırılar ve yaptırımların ardından İran ekonomisinin 'tamamen çöktüğünü' iddia etti.
İran politikasının gerekçesine ilişkin konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:
"Bütün bunları yüzde 99 oranla Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İsrail'i yok ettikten sonra ki bunu çok memnuniyetle yaparlardı, Orta Doğu'ya sonra da Avrupa'ya ve bazı şehirlerimize saldıracaklar. Çünkü (ABD) onları yok etmeden önce birkaç şehri yok edebilirlerdi."
Trump, daha önceki açıklamasında İran'a 'istedikleri zaman' yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunmuştu.