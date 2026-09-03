https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-irana-butun-bunlari-yuzde-99-oranla-ortadoguya-ve-israile-yardim-etmek-icin-yapiyoruz-1108450252.html

Trump: İran'a bütün bunları yüzde 99 oranla Ortadoğu'ya ve İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz

Trump: İran'a bütün bunları yüzde 99 oranla Ortadoğu'ya ve İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılar ve ekonomik yaptırımların temel amacının İsrail ve Orta Doğu’ya destek sağlamak olduğunu savundu. 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T04:27+0300

2026-09-03T04:27+0300

2026-09-03T04:27+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

abd

donald trump

i̇ran

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen akşam yemeğinde İran’a uygulanan saldırılar ve yaptırımların ardından İran ekonomisinin 'tamamen çöktüğünü' iddia etti. İran politikasının gerekçesine ilişkin konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:Trump, daha önceki açıklamasında İran'a 'istedikleri zaman' yeniden saldırılar düzenlemeye hazır olduklarını belirtmiş, Hürmüz Boğazı'nın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/netanyahu-yonetimim-altindaki-tum-sistemlerimiz-iranda-rejimi-devirmek-ve-onu-yenmek-icin-calisiyor-1108446795.html

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abd, donald trump, i̇ran