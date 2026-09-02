https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/netanyahu-yonetimim-altindaki-tum-sistemlerimiz-iranda-rejimi-devirmek-ve-onu-yenmek-icin-calisiyor-1108446795.html

Netanyahu: Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz İran'da rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor

Netanyahu: Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz İran'da rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların henüz sona ermediğini savunarak, İran’daki yönetimin devrileceğini öne sürdü. 02.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-02T23:15+0300

2026-09-02T23:15+0300

2026-09-02T23:15+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

ortadoğu

i̇ran

i̇srail

abd

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’de yayın yapan i24 televizyon kanalına verdiği röportajda İran ile savaşın sona ermediğini belirterek, çatışmaların yeniden başlayabileceği mesajını verdi.Netanyahu, zayıfladığını iddia ettiği İran yönetiminin devrileceğini savundu:İran ile işimiz henüz bitmedi. Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz (İran'da) rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-iran-mesaji-her-an-yeni-bir-saldiriya-haziriz-1108446013.html

i̇ran

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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd