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ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
İran’dan Körfez ülkelerine, Hürmüz Boğazı’ndan bölgedeki ABD üslerine uzanan çatışma hattında; askeri operasyonlar, diplomatik gelişmeler, enerji piyasaları ve güvenlik riskleri anbean bu sayfada. İşte, ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan bölgesel krizde son gelişmeler...
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/netanyahu-yonetimim-altindaki-tum-sistemlerimiz-iranda-rejimi-devirmek-ve-onu-yenmek-icin-calisiyor-1108446795.html
Netanyahu: Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz İran'da rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor
Netanyahu: Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz İran'da rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların henüz sona ermediğini savunarak, İran’daki yönetimin devrileceğini öne sürdü. 02.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-02T23:15+0300
2026-09-02T23:15+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
ortadoğu
i̇ran
i̇srail
abd
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’de yayın yapan i24 televizyon kanalına verdiği röportajda İran ile savaşın sona ermediğini belirterek, çatışmaların yeniden başlayabileceği mesajını verdi.Netanyahu, zayıfladığını iddia ettiği İran yönetiminin devrileceğini savundu:İran ile işimiz henüz bitmedi. Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz (İran'da) rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-iran-mesaji-her-an-yeni-bir-saldiriya-haziriz-1108446013.html
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i̇srail
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ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd
ortadoğu, i̇ran, i̇srail, abd

Netanyahu: Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz İran'da rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor

23:15 02.09.2026
© AP Photo / Ronen Zvulunİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
© AP Photo / Ronen Zvulun
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran ile yaşanan çatışmaların henüz sona ermediğini savunarak, İran’daki yönetimin devrileceğini öne sürdü.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail’de yayın yapan i24 televizyon kanalına verdiği röportajda İran ile savaşın sona ermediğini belirterek, çatışmaların yeniden başlayabileceği mesajını verdi.
Netanyahu, zayıfladığını iddia ettiği İran yönetiminin devrileceğini savundu:
İran ile işimiz henüz bitmedi. Yönetimim altındaki tüm sistemlerimiz (İran'da) rejimi devirmek ve onu yenmek için çalışıyor
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
ABD-İSRAİL SALDIRILARI: İRAN VE KÖRFEZ KRİZİ
Trump’tan İran mesajı: 'Her an yeni bir saldırıya hazırız'
22:07
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