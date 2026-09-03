https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-abd-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimlarin-parasini-avrupadan-geri-isteyecek-1108479202.html

Trump: ABD, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların parasını Avrupa'dan geri isteyecek

Trump: ABD, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların parasını Avrupa'dan geri isteyecek

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım ve mühimmatın bedelini Avrupa ülkelerinden geri isteyeceğini açıkladı. İşte detaylar...

2026-09-03T18:42+0300

2026-09-03T18:42+0300

2026-09-03T18:42+0300

dünya

donald trump

abd

ukrayna

avrupa

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ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinden daha önce Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım ve mühimmatın bedelini ABD'ye geri ödemelerini isteyeceğini söyledi. Trump ayrıca, müttefik ülkelere yapılan silah satışlarının durdurulabileceğine işaret etti.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki savaş nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının ciddi biçimde azaldığına ilişkin haberleri de eleştirdi. ABD'nin ise mühimmat stokladığını belirten Trump, "Bunları başkalarına satmak yerine kendimiz, ABD için alıyoruz, ancak müttefiklere yönelik satışlar yakında yeniden başlayacak" ifadelerini kullandı.'Gecikmeli de olsa, isteyeceğiz'Trump ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html

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