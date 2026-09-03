https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump-abd-ukraynaya-yapilan-askeri-yardimlarin-parasini-avrupadan-geri-isteyecek-1108479202.html
Trump: ABD, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların parasını Avrupa'dan geri isteyecek
Trump: ABD, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların parasını Avrupa'dan geri isteyecek
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım ve mühimmatın bedelini Avrupa ülkelerinden geri isteyeceğini açıkladı. İşte detaylar...
2026-09-03T18:42+0300
2026-09-03T18:42+0300
2026-09-03T18:42+0300
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donald trump
abd
ukrayna
avrupa
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ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinden daha önce Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım ve mühimmatın bedelini ABD'ye geri ödemelerini isteyeceğini söyledi. Trump ayrıca, müttefik ülkelere yapılan silah satışlarının durdurulabileceğine işaret etti.Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki savaş nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının ciddi biçimde azaldığına ilişkin haberleri de eleştirdi. ABD'nin ise mühimmat stokladığını belirten Trump, "Bunları başkalarına satmak yerine kendimiz, ABD için alıyoruz, ancak müttefiklere yönelik satışlar yakında yeniden başlayacak" ifadelerini kullandı.'Gecikmeli de olsa, isteyeceğiz'Trump ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html
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donald trump, abd, ukrayna, avrupa
donald trump, abd, ukrayna, avrupa
Trump: ABD, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımların parasını Avrupa'dan geri isteyecek
ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım ve mühimmatın bedelini Avrupa ülkelerinden geri isteyeceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerinden daha önce Ukrayna'ya gönderilen askeri yardım ve mühimmatın bedelini ABD'ye geri ödemelerini isteyeceğini söyledi. Trump ayrıca, müttefik ülkelere yapılan silah satışlarının durdurulabileceğine işaret etti.
Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'daki savaş nedeniyle ABD'nin mühimmat stoklarının ciddi biçimde azaldığına ilişkin haberleri de eleştirdi. ABD'nin ise mühimmat stokladığını belirten Trump, "Bunları başkalarına satmak yerine kendimiz, ABD için alıyoruz, ancak müttefiklere yönelik satışlar yakında yeniden başlayacak" ifadelerini kullandı.
'Gecikmeli de olsa, isteyeceğiz'
Ukrayna'ya ve NATO'ya yüzlerce milyar dolar ücretsiz olarak verildi. Eğer kendilerinden istenseydi, bunun bedelini Avrupa ödeyecekti. Ancak bu parayı, biraz gecikmeli de olsa, isteyeceğiz.