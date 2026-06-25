https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rusyadan-abd-ve-abye-ukrayna-uyarisi-barisin-onundeki-engel-avrupa-1106776839.html
Rusya'dan ABD ve AB'ye Ukrayna uyarısı: 'Barışın önündeki engel Avrupa'
Rusya'dan ABD ve AB'ye Ukrayna uyarısı: 'Barışın önündeki engel Avrupa'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Washington’u defalarca Ukrayna’ya askeri yardımın “öngörülemez sonuçları” konusunda uyardığını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:56+0300
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2026-06-25T17:56+0300
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ukrayna krizi
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Ukrayna krizi, ABD ile temaslar ve Avrupa’nın rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.Zaharova, Rusya’nın ABD’ye defalarca Kiev’e sağlanan askeri yardımın “öngörülemez sonuçları” konusunda uyarıda bulunduğunu belirterek, Washington’ın Ukrayna’ya silah sevkiyatını sürdürmesinin sahadaki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.Sözcü, Rusya ile ABD temsilcileri arasında Alaska’da yapılan görüşmelere de atıfta bulunarak, “Alaska’da varılan anlayışlar, Ukrayna’daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne temel teşkil edebilirdi” dedi. Zaharova, “Ne var ki, taraflardan birinin bu toplantının sonuçlarından açıkça uzaklaştığını görüyoruz” ifadesini kullandı.Zaharova, Brüksel’in Ukrayna’daki insan hakları ihlallerine “göz yumduğunu” belirterek, Avrupa’nın, ifade özgürlüğü ve muhaliflere yönelik baskılar dahil çeşitli ihlalleri görmezden geldiğini ifade etti.“Avrupa, bugün Ukrayna’da barışa giden yolun önündeki başlıca engel haline gelmiştir” diyen Zaharova, AB ülkelerinin askeri ve siyasi desteğinin çatışmanın uzamasına katkıda bulunduğunu vurguladı. Rusya’nın, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözümünden yana olduğunu belirten Zaharova, bunun için Batılı aktörlerin “sahadaki gerçekleri kabul etmesi” gerektiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rus-dis-istihbaratindan-batiya-uyari-sakinligimizi-zayiflik-saniyorlar-1106764537.html
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rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, abd, ukrayna, alaska, ab, brüksel, ukrayna krizi
rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, rusya, abd, ukrayna, alaska, ab, brüksel, ukrayna krizi
Rusya'dan ABD ve AB'ye Ukrayna uyarısı: 'Barışın önündeki engel Avrupa'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova’nın Washington’u defalarca Ukrayna’ya askeri yardımın “öngörülemez sonuçları” konusunda uyardığını belirterek, Alaska’da varılan anlayışların Ukrayna krizinin çözümü için temel olabileceğini, ancak taraflardan birinin bu sonuçlardan “uzaklaştığını” söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, düzenlediği basın brifinginde Ukrayna krizi, ABD ile temaslar ve Avrupa’nın rolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Zaharova, Rusya’nın ABD’ye defalarca Kiev’e sağlanan askeri yardımın “öngörülemez sonuçları” konusunda uyarıda bulunduğunu belirterek, Washington’ın Ukrayna’ya silah sevkiyatını sürdürmesinin sahadaki gerilimi tırmandırdığını vurguladı.
Sözcü, Rusya ile ABD temsilcileri arasında Alaska’da yapılan görüşmelere de atıfta bulunarak, “Alaska’da varılan anlayışlar, Ukrayna’daki durumun siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne temel teşkil edebilirdi” dedi. Zaharova, “Ne var ki, taraflardan birinin bu toplantının sonuçlarından açıkça uzaklaştığını görüyoruz” ifadesini kullandı.
Zaharova, Brüksel’in Ukrayna’daki insan hakları ihlallerine “göz yumduğunu” belirterek, Avrupa’nın, ifade özgürlüğü ve muhaliflere yönelik baskılar dahil çeşitli ihlalleri görmezden geldiğini ifade etti.
“Avrupa, bugün Ukrayna’da barışa giden yolun önündeki başlıca engel haline gelmiştir” diyen Zaharova, AB ülkelerinin askeri ve siyasi desteğinin çatışmanın uzamasına katkıda bulunduğunu vurguladı. Rusya’nın, Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözümünden yana olduğunu belirten Zaharova, bunun için Batılı aktörlerin “sahadaki gerçekleri kabul etmesi” gerektiğini kaydetti.