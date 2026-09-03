https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump--suriyenin-hurmuz-alternatifini-bu-harika-diye-paylasti-1108472162.html

Trump, Suriye'nin Hürmüz alternatifini 'Bu harika!' diye paylaştı

Trump, Suriye'nin Hürmüz alternatifini 'Bu harika!' diye paylaştı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Washington Post’un “Suriye, Ortadoğu merkezi olma hedefine odaklanarak Hürmüz’ü baypas seçenekleri sunuyor”... 03.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-03T14:46+0300

2026-09-03T14:46+0300

2026-09-03T15:14+0300

dünya

donald trump

suriye

hürmüz boğazı

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Trump, Amerika merkezli Washington Post gazetesinin ‘Ortadoğu'da bir merkez olma hedefindeki Suriye, Hürmüz'ü devre dışı bırakacak seçenekler sunuyor’ başlıklı haberini paylaştı.Trump, gazetenin haberine şu notu düştü:Post’un Suriye haberi ne diyor?Washington Post’un haberinde ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yük trafiğinin aksaması sonrası Irak, nisan’dan bu yana günde yaklaşık 5 bin tanker kamyonla petrol ürünlerini Suriye’nin Akdeniz limanı Baniyas’a taşıdığı belirtiliyor ve haberde şu ifadeler yer alıyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-isim-onerisi-trump-bogazi-1108443356.html

suriye

hürmüz boğazı

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donald trump, suriye, hürmüz boğazı