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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260903/trump--suriyenin-hurmuz-alternatifini-bu-harika-diye-paylasti-1108472162.html
Trump, Suriye'nin Hürmüz alternatifini 'Bu harika!' diye paylaştı
Trump, Suriye'nin Hürmüz alternatifini 'Bu harika!' diye paylaştı
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Washington Post’un “Suriye, Ortadoğu merkezi olma hedefine odaklanarak Hürmüz’ü baypas seçenekleri sunuyor”... 03.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-03T14:46+0300
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dünya
donald trump
suriye
hürmüz boğazı
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Trump, Amerika merkezli Washington Post gazetesinin ‘Ortadoğu'da bir merkez olma hedefindeki Suriye, Hürmüz'ü devre dışı bırakacak seçenekler sunuyor’ başlıklı haberini paylaştı.Trump, gazetenin haberine şu notu düştü:Post’un Suriye haberi ne diyor?Washington Post’un haberinde ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yük trafiğinin aksaması sonrası Irak, nisan’dan bu yana günde yaklaşık 5 bin tanker kamyonla petrol ürünlerini Suriye’nin Akdeniz limanı Baniyas’a taşıdığı belirtiliyor ve haberde şu ifadeler yer alıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-isim-onerisi-trump-bogazi-1108443356.html
suriye
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donald trump, suriye, hürmüz boğazı
donald trump, suriye, hürmüz boğazı

Trump, Suriye'nin Hürmüz alternatifini 'Bu harika!' diye paylaştı

14:46 03.09.2026 (güncellendi: 15:14 03.09.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinABD Başkanı Donald Trump
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Washington Post’un “Suriye, Ortadoğu merkezi olma hedefine odaklanarak Hürmüz’ü baypas seçenekleri sunuyor” başlıklı haberini paylaştı ve "Bu harika!" notunu düştü.
Trump, Amerika merkezli Washington Post gazetesinin ‘Ortadoğu'da bir merkez olma hedefindeki Suriye, Hürmüz'ü devre dışı bırakacak seçenekler sunuyor’ başlıklı haberini paylaştı.
Trump, gazetenin haberine şu notu düştü:

Bu HARİKA! Suriye, kendisini Hürmüz Boğazı'na bir alternatif olarak sunuyor.

Post’un Suriye haberi ne diyor?

Washington Post’un haberinde ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı’nda yük trafiğinin aksaması sonrası Irak, nisan’dan bu yana günde yaklaşık 5 bin tanker kamyonla petrol ürünlerini Suriye’nin Akdeniz limanı Baniyas’a taşıdığı belirtiliyor ve haberde şu ifadeler yer alıyor:
"Suriye'nin yeni yönetimi ülkeyi “görece istikrarlı kara koridoru” olarak pazarlıyor.
Temmuz’da Trump yönetimi, Chevron liderliğindeki projenin arkasında durduğunu açıkladı: Basra’dan Baniyas’a günde 2 milyon varil kapasiteli, yaklaşık 1.000 mil uzunluğunda, 5,7 milyar dolarlık boru hattı. İnşaatın en az 2.5 yıl sürmesi bekleniyor. Trump’ın özel temsilcisi Tom Barrack, projenin Hürmüz’ü “sonradan düşünülen bir şey” haline getireceğini söylemişti.
Konsorsiyumda Chevron, TotalEnergies ile Suriyeli ve Katarlı yatırımcılar yer alıyor. Nihai sözleşmenin Eylül’de imzalanması hedefleniyor.
Suriye ayrıca demiryolu canlandırma, kara yolu transit ve olası LNG hatlarıyla bölgesel lojistik merkezi olma iddiasını güçlendiriyor."
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2026
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