https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-isim-onerisi-trump-bogazi-1108443356.html
Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni isim önerisi: Trump Boğazı
Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni isim önerisi: Trump Boğazı
Sputnik Türkiye
ABD Başkan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu öne sürerek, boğazın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini önerdi.
2026-09-02T19:19+0300
2026-09-02T19:19+0300
2026-09-02T19:33+0300
abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇
hürmüz boğazı
donald trump
abd
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Donald Trump’ın, Truth Social’dan yaptığı paylaşım şöyle:Ontario Gölü'nün adı 'Amerika Gölü' olmuştuTrump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmiş, Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-hurmuz-bogazindaki-gelismelerden-bagimsiz-olarak-kuzey-deniz-yolunu-gelistirecek-1108440849.html
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hürmüz boğazı, donald trump, abd, apple, google, google haritalar
hürmüz boğazı, donald trump, abd, apple, google, google haritalar
Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni isim önerisi: Trump Boğazı
19:19 02.09.2026 (güncellendi: 19:33 02.09.2026)
ABD Başkan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu öne sürerek, boğazın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini önerdi.
Donald Trump’ın, Truth Social’dan yaptığı paylaşım şöyle:
Artık Hürmüz Boğazı ABD'nin kontrolü altında olduğuna göre, Hürmüz Boğazı'nın adını TRUMP BOĞAZI olarak değiştirmeli miyiz???
Tıpkı Amerika'nın kendisi gibi, hiç olmadığı kadar 'daha sıcak' olurdu! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.
Ontario Gölü'nün adı 'Amerika Gölü' olmuştu
Trump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.
Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmiş, Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Kuzey Amerika'nın
Beş Büyük Gölü'nden biri olan Ontario Gölü, ABD'nin New York eyaleti ile Kanada'nın Ontario eyaleti arasındaki sınırda
bulunuyor.