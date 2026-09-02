https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/trumptan-hurmuz-bogazi-icin-yeni-isim-onerisi-trump-bogazi-1108443356.html

Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni isim önerisi: Trump Boğazı

Trump'tan Hürmüz Boğazı için yeni isim önerisi: Trump Boğazı

Sputnik Türkiye

ABD Başkan, Hürmüz Boğazı'nın ABD'nin kontrolünde olduğunu öne sürerek, boğazın adının Trump Boğazı olarak değiştirilmesini önerdi.

2026-09-02T19:19+0300

2026-09-02T19:19+0300

2026-09-02T19:33+0300

abd-i̇srai̇l saldirilari: i̇ran ve körfez kri̇zi̇

hürmüz boğazı

donald trump

abd

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google

google haritalar

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Donald Trump’ın, Truth Social’dan yaptığı paylaşım şöyle:Ontario Gölü'nün adı 'Amerika Gölü' olmuştuTrump, 27 Ağustos'ta ticari gerilimin yükseldiği Kanada sınırında yer alan Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştiren başkanlık kararnamesine imza atmıştı.Apple, ABD'deki harita uygulamasında Ontario Gölü'nün adını "Amerika Gölü" olarak değiştirmiş, Google da Google Haritalar uygulamasında gölün adını ABD'li kullanıcılar için "Amerika Gölü" olarak güncellemiş, ancak adın Kanada'daki kullanıcılar için "Ontario Gölü" olarak kalmaya devam edeceğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260902/rusya-hurmuz-bogazindaki-gelismelerden-bagimsiz-olarak-kuzey-deniz-yolunu-gelistirecek-1108440849.html

hürmüz boğazı

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hürmüz boğazı, donald trump, abd, apple, google, google haritalar